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Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images
Moataz Elgammal
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Nicolas Jackson dá o troco em Enzo Maresca com gosto, enquanto Aston Villa encerra início perfeito do Manchester City

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Nicolas Jackson se vingou em grande estilo de seu ex-treinador ao marcar dois gols espetaculares, e o Aston Villa pôs fim ao início perfeito do Manchester City na Premier League. A equipe de Unai Emery conquistou uma surpreendente vitória por 2 a 1 no sábado, impondo a Enzo Maresca o mesmo destino de Pep Guardiola na última rodada da temporada passada.

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Villa volta a assombrar o Manchester City

O Aston Villa se tornou um pesadelo recorrente para o Manchester City. A emocionante vitória por 2 a 1 do clube de Birmingham em casa interrompeu a sequência de sete triunfos dos visitantes, encerrando o aproveitamento perfeito da equipe nos primeiros jogos da temporada da Premier League.

A equipe de Emery deixou sua marca em duas eras diferentes no Etihad. Esta foi a primeira derrota no campeonato sob o comando de Maresca, enquanto o lendário período de Guardiola terminou com uma derrota por 2 a 1 para o Villa na última rodada da temporada passada.


Jackson dá o troco

O jogo foi de Jackson. O atacante senegalês foi deixado de lado por Maresca no Chelsea após a chegada de Liam Delap, mas mostrou seu valor no Villa Park com uma atuação decisiva: marcou duas vezes em apenas duas finalizações no alvo.

Ele também venceu todas as disputas pelo alto, completou dois dribles e sofreu três faltas. Em boa fase como substituto de Ollie Watkins sob o comando de Emery, que lhe deu sua primeira oportunidade no time principal no Villarreal, Jackson marcou seis gols nos últimos seis jogos.


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Emery transforma o Villa Park em fortaleza

O resultado reforça a força que Emery construiu no centro da Inglaterra. O Villa venceu os últimos quatro jogos em casa contra o Manchester City pelo campeonato e está invicto nos últimos quatro confrontos em seu estádio contra o líder da liga.

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O gol de empate de Erling Haaland deu apenas um breve alívio aos visitantes, já que os donos da casa se mantiveram firmes. Essa resistência reflete a boa fase do Villa, que também começou sua campanha na Champions League com nove pontos em nove possíveis.

O que vem pela frente?

O Aston Villa tentará aproveitar o embalo diante do Bournemouth, na Copa da Liga Inglesa, antes de enfrentar o Fulham pela Premier League. O Manchester City, que segue na liderança com 21 pontos apesar da derrota, agora se prepara para dois jogos contra o Brighton: o primeiro pela copa, na quarta-feira, e o segundo pela liga, no sábado.

صحفي