Villa volta a assombrar o Manchester City
O Aston Villa se tornou um pesadelo recorrente para o Manchester City. A emocionante vitória por 2 a 1 do clube de Birmingham em casa interrompeu a sequência de sete triunfos dos visitantes, encerrando o aproveitamento perfeito da equipe nos primeiros jogos da temporada da Premier League.
A equipe de Emery deixou sua marca em duas eras diferentes no Etihad. Esta foi a primeira derrota no campeonato sob o comando de Maresca, enquanto o lendário período de Guardiola terminou com uma derrota por 2 a 1 para o Villa na última rodada da temporada passada.
Jackson dá o troco
O jogo foi de Jackson. O atacante senegalês foi deixado de lado por Maresca no Chelsea após a chegada de Liam Delap, mas mostrou seu valor no Villa Park com uma atuação decisiva: marcou duas vezes em apenas duas finalizações no alvo.
Ele também venceu todas as disputas pelo alto, completou dois dribles e sofreu três faltas. Em boa fase como substituto de Ollie Watkins sob o comando de Emery, que lhe deu sua primeira oportunidade no time principal no Villarreal, Jackson marcou seis gols nos últimos seis jogos.
Emery transforma o Villa Park em fortaleza
O resultado reforça a força que Emery construiu no centro da Inglaterra. O Villa venceu os últimos quatro jogos em casa contra o Manchester City pelo campeonato e está invicto nos últimos quatro confrontos em seu estádio contra o líder da liga.
O gol de empate de Erling Haaland deu apenas um breve alívio aos visitantes, já que os donos da casa se mantiveram firmes. Essa resistência reflete a boa fase do Villa, que também começou sua campanha na Champions League com nove pontos em nove possíveis.
O que vem pela frente?
O Aston Villa tentará aproveitar o embalo diante do Bournemouth, na Copa da Liga Inglesa, antes de enfrentar o Fulham pela Premier League. O Manchester City, que segue na liderança com 21 pontos apesar da derrota, agora se prepara para dois jogos contra o Brighton: o primeiro pela copa, na quarta-feira, e o segundo pela liga, no sábado.