Nico Williams está furioso com uma pessoa: “Hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida”

Na madrugada de sexta para sábado, a Espanha se classificou sem dificuldades como líder do grupo para a fase eliminatória da Copa do Mundo. A alegria, no entanto, foi ofuscada pelas preocupações com a lesão de Nico Williams, que não saiu ileso da partida após uma falta violenta de Nicolás de la Cruz e se manifestou furioso nas redes sociais.

Para o Uruguai, a partida terminou em grande decepção. O bicampeão mundial não conseguiu somar pontos contra a Espanha e, com isso, foi eliminado já na fase de grupos. Nos minutos finais, a frustração dos sul-americanos atingiu o auge, o que resultou em várias faltas violentas e um cartão vermelho para Agustín Canobbio.

Williams foi uma das vítimas do jogo agressivo e sofreu uma lesão após uma entrada de De la Cruz. O atacante do Athletic Club está furioso.

“Hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida. Me lesionei novamente após um ano muito difícil, em que as lesões venceram muitas batalhas, mas não a guerra. Superei isso com muito trabalho, sacrifício e – acima de tudo – responsabilidade

O ponta, em seguida, relembra o período difícil que deixou para trás. “Foram um ano e meio de sofrimento, tristeza, incerteza e medo. Eu não sabia quando poderia voltar a jogar sem dor ou quando poderia retomar minha vida normal. Cheguei até a aprender a conviver com a dor em coisas simples, como ir ao banheiro, entrar e sair do carro ou simplesmente aproveitar o dia a dia.”

Segundo Williams, um objetivo sempre esteve no centro de sua reabilitação. “Redescobrir a alegria de jogar futebol foi minha principal prioridade, junto com recuperar meu sorriso. Pois sem um sorriso, sem me divertir e sem ser feliz, não consigo ter um desempenho ideal.”

Em seguida, o jogador da seleção espanhola aborda a falta que ameaça colocá-lo novamente fora de jogo. “Ontem, sofri mais uma lesão porque um adversário reagiu por causa da frustração, insatisfação e tristeza com a própria situação. Foi uma ação que, na minha opinião, poderia ter sido evitada. Foi totalmente desnecessária.”

Williams encerra sua mensagem com um tom combativo. “Mas nem isso vai me impedir. Sei que Deus tem um plano para mim, e vou seguir em frente. Lutei até o último momento para poder voltar a fazer o que mais gosto: jogar futebol, ser feliz e fazer os outros felizes. A história ainda não acabou. Nos vemos o mais rápido possível neste Mundial.”

A Espanha continua sua trajetória na Copa do Mundo na quinta-feira, em Los Angeles. O adversário nas oitavas de final ainda não foi definido. A decisão será tomada no Grupo J, onde Áustria e Argélia disputam o segundo lugar e, com isso, um confronto com o atual campeão europeu.