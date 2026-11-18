Compartilhar Siga GOAL no Google

A Argentina deu uma demonstração de força em Córdoba ao marcar sete gols contra uma Costa Rica atônita e deixar para trás a derrota do fim de semana. As promessas Nico Paz e Julian Alvarez comandaram uma atuação implacável que mostrou a profundidade do talento ofensivo dos campeões mundiais.

Publicidade

Paz e Alvarez comandam o ataque com eficiência

A Argentina entrou em campo determinada a dar uma demonstração de força desde o apito inicial em Córdoba, deixando rapidamente para trás a derrota por 2 a 1 para o Uruguai no sábado. O jovem Paz manteve sua excelente fase individual e abriu o placar após apenas oito minutos. O atacante do Como se tornou peça fundamental no esquema de Lionel Scaloni e agora marcou em quatro de suas últimas cinco partidas pela seleção.

Alvarez foi igualmente decisivo e mostrou o faro de gol que o tornou presença constante entre os titulares. Depois de uma fase de poucos gols, com apenas dois em 15 jogos, o atacante reencontrou o caminho das redes no momento ideal. Alvarez marcou seu segundo gol na noite pouco antes do intervalo, garantindo que a Argentina fosse para o vestiário com uma vantagem de 4 a 0 que refletia seu domínio absoluto sobre os visitantes.

A velocidade e a precisão do ataque argentino deixaram a defesa da Costa Rica sem respostas durante todo o primeiro tempo. A cada transição a partir do meio-campo, os donos da casa pareciam perto de marcar, com Paz e Alvarez combinando muito bem para explorar os espaços deixados por um adversário incapaz de acompanhar seu ritmo. A atuação serviu para lembrar a flexibilidade tática de que Scaloni ainda dispõe, mesmo sem poder contar com seu antigo principal jogador.

Mastantuono brilha e amplia a vantagem

A Argentina não diminuiu o ritmo após o intervalo, e Franco Mastantuono assumiu o protagonismo. O meio-campista, atualmente emprestado pelo Real Madrid à Fiorentina, mostrou por que é tão bem avaliado ao marcar o quinto gol aos 48 minutos. Sua qualidade técnica e visão de jogo mantiveram a pressão sobre a Costa Rica, que teve dificuldade para conservar a posse de bola ou qualquer organização defensiva.

Publicidade Publicidade

Alexis Mac Allister também deixou sua marca na reta final, anotando o sexto gol da noite, quando a diferença de qualidade entre as duas equipes se tornava cada vez mais evidente. Mastantuono fechou a vitória histórica com seu segundo gol na partida, aos 88 minutos. Foi uma atuação completa, que levou os torcedores em Córdoba a celebrar uma nova geração de talentos.

Tópicos relacionados

A transição para a era pós-Messi

A partida tinha um peso especial por ser o primeiro compromisso importante da Argentina desde a aposentadoria de Lionel Messi. O ídolo, que se despediu após uma última partida em outubro, deixou uma enorme lacuna no elenco, mas os sete gols sugerem que a nova geração está pronta para assumir a responsabilidade. Scaloni passou o último mês integrando jogadores mais jovens ao seu esquema para garantir que a equipe continue competitiva no mais alto nível.

A vitória traz uma sensação de encerramento a um ano extremamente movimentado para a seleção. Embora ainda doa a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo no início de 2026, a ascensão de jogadores como Paz e Mastantuono oferece perspectivas animadoras para o futuro. A comissão técnica ficará especialmente satisfeita com a intensidade e a disciplina tática mantidas pela equipe, apesar das várias substituições ao longo do segundo tempo.

Publicidade

Scaloni reflete sobre um ano de mudanças

Quando o árbitro apitou o fim da goleada por 7 a 0, a Argentina pôde olhar para um ano de profunda transformação. A transição de uma equipe construída em torno de um único craque para um time mais coletivo e que pressiona a saída de bola parece ganhar força. Com Alvarez recuperando a precisão nas finalizações e o meio-campo contribuindo bastante para o placar, a evolução tática sob o comando de Scaloni continua sendo uma das histórias mais interessantes do futebol de seleções.

A Costa Rica, por sua vez, terá de se reorganizar rapidamente após uma noite em que foi superada em todos os setores. Para os campeões mundiais, o foco agora se volta aos próximos compromissos oficiais, nos quais tentarão aproveitar o embalo. O resultado mostra ao resto do mundo que a Argentina continua sendo uma força formidável, capaz de produzir um futebol ofensivo arrasador independentemente de quem vista a famosa camisa 10.