"Pelo amor de Deus, seríamos loucos se fechássemos qualquer porta", disse Klopp ao ser questionado sobre os nomes de destaque que não entraram em sua convocação desta vez. Além de Yann Aurel Bisseck e Karim Adeyemi, Woltemade estava entre eles.

Klopp teve uma conversa intensa especialmente com o centroavante, que vem sendo frequentemente questionado pela imprensa italiana. Desde sua transferência por empréstimo do Newcastle para a Velha Senhora, Woltemade ainda não marcou na liga, mas já teve motivos para comemorar na Europa League, com três gols e uma assistência. Klopp também destacou esse desempenho e procurou dar confiança a Woltemade para o futuro.

"Para falar a verdade, Nick está até vivendo uma boa fase na Juve. Muita coisa está voltando. Ele não teve um período fácil depois da transferência. E, mesmo na Juve (uma mudança que, em princípio, foi muito inteligente: outra liga, clima melhor), as coisas não estão indo bem", disse Klopp. O fato de o outrora dominante campeão italiano não conseguir engrenar "obviamente não é culpa do Nick. Nem de longe", ressaltou Klopp.

"Isso depende do desempenho da equipe e das expectativas. (...) Nick está no caminho certo. Falta a ele um pouco de perigo real de gol. A construção e a continuidade das jogadas estão lá. Por isso, é claro que nenhuma porta está fechada. Foi uma decisão difícil para nós, mas às vezes a fase atual pesa mais do que todo o resto", concluiu Klopp ao explicar a ausência do jogador de 24 anos na convocação.

Woltemade também vive fase difícil na seleção alemã

No lugar de Woltemade, Niclas Füllkrug voltou à seleção após mais de um ano de ausência. Uma consequência natural e uma "decisão relativamente fácil", como Klopp deixou claro diante da impressionante média de gols de Füllkrug no Werder Bremen.

O trio de atacantes é completado por Younes Ebnoutalib, que também vem marcando com regularidade pelo Eintracht Frankfurt (oito gols em dez jogos), e por Kai Havertz, que recentemente se tornou o maior artilheiro alemão da história da Premier League ao marcar o gol da vitória do Arsenal sobre o Liverpool.

Desde sua estreia, no verão de 2025, Woltemade havia sido convocado para todas as concentrações da seleção alemã. Na reta final das difíceis eliminatórias para a Copa do Mundo, e na ausência de Havertz, então lesionado, carregou o ataque da equipe com quatro gols nos últimos três jogos.

Na Copa do Mundo, porém, ele só entrou em campo na desastrosa eliminação para o Paraguai nos 16 avos de final e desperdiçou uma cobrança na disputa por pênaltis, em um erro de graves consequências. Após Klopp assumir o comando da seleção, Woltemade fez parte da convocação ampliada e teve a chance de jogar nas duas últimas partidas, contra Sérvia e Grécia. Contra a Sérvia, desperdiçou de forma lamentável uma chance claríssima de gol, a cinco metros do gol vazio.