Neymar treina sem limitações e ganha força para retorno ao Santos

Neymar deu um passo importante neste sábado para o retorno às partidas. O camisa 10 realizou sua primeira atividade em campo sem restrições no CT Rei Pelé desde o retorno da Copa do Mundo, na sexta-feira, dia de sua reapresentação ao Santos, o trabalho havia se limitado a avaliações fisiológicas e atividades na academia.

O avanço no ritmo de treinos é positivo, mas Neymar ainda é dúvida para a viagem à Venezuela. Na terça-feira, o Santos enfrenta a Universidad Central, às 21h30, em Valencia, pelo duelo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A comissão técnica definirá nos próximos dias se o craque terá condições de fazer parte da delegação.

A reapresentação foi registrada pelo próprio presidente Marcelo Teixeira nas redes sociais, com uma mensagem de "bom retorno" ao principal jogador do clube. Após a eliminação do Brasil nas oitavas para a Noruega, Neymar ganhou alguns dias de folga combinados previamente - aproveitou o período nos Estados Unidos, visitou parques temáticos em Orlando e ainda participou de um torneio de pôquer em Las Vegas antes de voltar ao trabalho.

Na Copa do Mundo, o camisa 10 foi pouco aproveitado por Carlo Ancelotti. Ainda em recuperação de uma lesão na panturrilha, foi desfalque nas duas primeiras rodadas e atuou apenas 14 minutos contra a Escócia. Não saiu do banco diante do Japão e entrou aos 22 minutos do segundo tempo contra a Noruega, marcando o gol na derrota por 2 a 1 que decretou a eliminação brasileira.

O técnico Cuca, em entrevista coletiva após a derrota do Santos para o Botafogo na retomada do Brasileirão, foi cauteloso ao ser questionado sobre o atacante. "Ainda não tenho uma programação para ele. A gente vai analisar, conversar com o jogador, ver junto com a fisiologia e o departamento físico para ver quando vamos poder contar com ele", disse o treinador.

Na temporada, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 partidas pelo Santos. O clube aguarda sua evolução física para saber quando poderá contar com ele de volta.