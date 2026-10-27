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O astro do Santos Neymar pode ser suspenso por seis jogos após ser denunciado ao Tribunal Desportivo do Brasil por uma suposta violação da “regra Vinicius Junior”. O brasileiro foi expulso no empate por 1 a 1 com o Bahia depois de um confronto acalorado com Rodrigo Nestor, que desencadeou uma dura troca de acusações.

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Neymar corre risco de longa suspensão

Neymar foi denunciado formalmente ao Tribunal Desportivo do Brasil e pode ser suspenso por seis jogos, segundo a ESPN. O jogador do Santos foi acusado de violar a “regra de Vinicius” durante uma partida do campeonato no último fim de semana. O episódio ocorreu no empate de sua equipe por 1 a 1 com o Bahia.

O jogador de 34 anos recebeu cartão vermelho após cobrir a boca com a mão enquanto discutia com o meio-campista Nestor. Posteriormente, o Bahia divulgou uma nota contundente condenando as supostas ofensas verbais dirigidas ao seu jogador, o que colocou o atacante brasileiro sob intensa pressão.

Nestor critica comportamento desrespeitoso

O confronto provocou uma troca pública de acusações entre os dois jogadores. Nestor não poupou palavras ao falar sobre o episódio com a imprensa após o apito final.

“O que ele me disse foi altamente desrespeitoso, tanto comigo quanto com a camisa do Bahia”, admitiu o meio-campista.

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A grave acusação de ofensas verbais colocou Neymar no centro de uma investigação disciplinar que pode prejudicar seriamente sua campanha no campeonato nacional.

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Neymar nega ter proferido ofensas verbais

Neymar negou veementemente as acusações feitas pelo Bahia e por seu meio-campista. O atacante veterano, porém, reconheceu que errou ao cobrir a boca durante a discussão acalorada.

O jogador da seleção brasileira rebateu o adversário, afirmando que não fez nenhum comentário diretamente a Nestor. Em vez disso, acusou o jogador do Bahia de ter iniciado o confronto. Neymar afirmou que seu rival recorreu a “um dos truques mais sujos do futebol” durante a discussão em campo.

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Julgamento decisivo marcado para quarta-feira

O atacante do Santos será julgado pelo tribunal na quarta-feira, em uma audiência decisiva para definir seu futuro. Se receber a suspensão máxima, perderá toda a reta final do Campeonato Brasileiro.

Sua ausência seria um desfalque importante para o Santos, que busca terminar bem a temporada. O clube ocupa atualmente a oitava posição na tabela, com apenas seis jogos restantes. Depois de escapar por pouco do rebaixamento na temporada passada, está em uma situação bem mais segura neste ano. Atualmente, tem uma vantagem confortável de 12 pontos sobre a zona de rebaixamento.