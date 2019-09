Neymar: fora de ritmo, mas decisivo pela seleção brasileira

O camisa 10, ainda voltando ao ritmo de jogo, já voltou a fazer gol pelo Brasil

Neymar foi escalado como titular por Tite e fez, com a camisa da seleção brasileira, o seu primeiro jogo desde a lesão sofrida no amistoso contra o Qatar, em junho. Como não vinha sendo escalado pelo , em meio à novela envolvendo a sua vontade, não realizada, de deixar o clube, o camisa 10 ficou um bom tempo sem disputar jogos.

E esta falta de ritmo ficou evidente, mas isso não quer dizer que Neymar não tenha decidido. Logo no primeiro tempo, deu a assistência para o gol de Casemiro: Ney bateu o escanteio certeiro na cabeça no meio-campista. Entretanto, não conseguiu depois tomar muitas ações com a bola. E enquanto isso a virou para 2 a 1.

Mas no segundo tempo, atuando um pouco mais centralizado, conseguiu aplicar o seu primeiro drible – girando sobre Medina - antes de enfim reencontrar-se com as redes. Do meio-campo, Philippe Coutinho acertou um lançamento magistral, acionando Dani Alves pela ponta-direita. O jogador do centrou e Neymar, com apenas um toque, estufou as redes.

Um novo início não tão intenso, mas decisivo.