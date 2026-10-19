Neymar no Fluminense? Craque confirma conversas e explica por que negócio não avançou

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Camisa 10 do Santos revelou que esteve perto de disputar o Mundial de Clubes pelo Tricolor em 2025

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Neymar esteve perto de defender o Fluminense antes da Copa do Mundo de Clubes de 2025. O próprio camisa 10 do Santos confirmou que conversou com o presidente Mário Bittencourt e com Renato Gaúcho, então técnico tricolor, mas explicou por que a negociação não avançou. O atacante afirmou que não atravessava um bom momento físico e acreditava que não conseguiria contribuir como gostaria.

A revelação aconteceu neste domingo (18), após a vitória de virada do Santos por 2 a 1 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, Neymar recebeu o carinho dos torcedores tricolores e agradeceu a recepção.

“Muito feliz, agradeço muito o carinho da torcida. Muito feliz, muito contente, obrigado! Infelizmente, não dá para cumprimentar e nem tirar foto com todo mundo, mas tento fazer sempre o máximo”, declarou o jogador.

Ao falar sobre a relação com o Fluminense, Neymar recordou as conversas para disputar o Mundial de Clubes da Fifa pela equipe carioca. Naquele período, o atacante ainda defendia o Santos e tinha contrato válido até o meio de 2025.

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“Quase joguei no Fluminense. Tive uma conversa com o presidente, com o Renato Gaúcho, na época. Quase joguei o Mundial por eles, mas, infelizmente, não estava em um momento bom fisicamente. Acho que, se eu jogasse, não ajudaria tanto quanto eu queria. Acabou não acontecendo”, explicou.

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Na ocasião, Mário Bittencourt confirmou publicamente a tentativa de contratar o craque. Segundo o presidente, Neymar demonstrou interesse em disputar a competição, mas preferiu priorizar a recuperação física e o compromisso com o Santos.

“O Neymar especificamente disse que tinha muita vontade, mas que nesse momento estava muito focado na recuperação dele, em ajudar o Santos a sair da situação que está. É um atleta criado no Santos, eu acho que é uma atitude muito bonita, muito digna”, afirmou Bittencourt, em declaração divulgada pela ESPN.

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O dirigente também destacou que o atacante fez questão de explicar pessoalmente os motivos para não aceitar a proposta naquele momento. Apesar da negativa, o Fluminense não descartava uma possível negociação futura.

“Ele foi muito digno conosco também, fez questão de falar pessoalmente, de explicar os motivos pelos quais ele não estaria aceitando neste momento. E, obviamente, que no futuro, se tiver oportunidade, é um grande nome, um jogador maravilhoso. Para mim, tem que voltar para a seleção o mais breve possível, assim que estiver 100% recuperado”, completou.

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Bittencourt ainda justificou a investida como parte da ambição do clube de buscar reforços capazes de ampliar sua projeção internacional. “O Fluminense é gigante e tem que pensar gigante, e a gente pensou, tentou trazer atletas que possam vincular sua marca pessoal com a do Fluminense. Não deu para o Mundial, pode ser que dê mais para frente”, declarou.

Na época da negociação, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, também comentou a possibilidade de liberar o atacante para disputar o Mundial por outra equipe. Segundo ele, havia uma previsão contratual que permitiria a saída temporária, desde que existisse um acordo entre o clube e o jogador.

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“Consta em contrato que o Santos poderia, em comum acordo com o jogador, liberar para que ele pudesse atuar em um campeonato mundial. Poderia ser importante para Santos e Neymar ele disputar um Mundial. Ficar na vitrine de uma competição importantíssima a nível internacional”, explicou.

Teixeira, porém, afirmou que a decisão conjunta foi manter Neymar no Santos para que ele pudesse aprimorar a condição física. A possibilidade discutida era de uma participação temporária no Fluminense, com retorno garantido ao Peixe após o torneio.

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“Foi decidido ao contrário para que ele pudesse ter um melhor condicionamento durante esse período. As interpretações poderiam acontecer de qualquer forma”, disse o dirigente.

“Ele disputaria o Mundial e voltaria ao Santos. Não houve alternativa para ir ao Fluminense. Era a proposta, a única existente na mesa. Fiz esse posicionamento ao presidente do Fluminense e ele disse que tudo bem. Tenho excelente relação com o presidente do Fluminense”, acrescentou.

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Posteriormente, Neymar renovou seu contrato com o Santos até o fim de 2025 e, depois, estendeu o vínculo até dezembro de 2026. Na atual temporada, o atacante soma 11 gols e oito assistências em 28 partidas entre clube e seleção brasileira.

O reencontro com o Fluminense terminou com resultado positivo para Neymar e o Santos. Após sair atrás no placar e ir para o intervalo em desvantagem, o Peixe reagiu na etapa final e garantiu a vitória por 2 a 1, com gols de Gabigol e Philippe Coutinho.

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O camisa 10 avaliou que o Santos controlou boa parte da partida, apesar de ter sofrido o primeiro gol, e destacou a atuação da equipe na segunda etapa.

“Acho que a gente teve um bom jogo desde o começo. Eles tiveram duas chances, a do gol e uma outra. Depois, dominamos, tivemos o controle do jogo. No segundo, nem se fala. Não dá para agradar todo mundo”, afirmou.

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Com os três pontos, o Santos chegou a 45 pontos e alcançou a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Restando sete rodadas para o encerramento da competição, o objetivo da equipe é manter a reação e garantir uma vaga na Libertadores de 2027.