Neymar, astro do Santos, desferiu um ataque contundente contra Rodrigo Nestor, jogador do Bahia, após ser expulso durante o confronto entre as duas equipes, na madrugada de domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Neymar foi expulso depois de colocar a mão na boca enquanto conversava com Rodrigo Nestor no círculo central do campo, antes do início do segundo tempo.
Naquele momento, Nestor dirigiu-se diretamente ao árbitro para relatar a atitude de Neymar e, antes de a partida ser reiniciada, o árbitro de vídeo chamou o árbitro e lhe mostrou o lance.
Como resultado, o árbitro decidiu aplicar o cartão vermelho direto a Neymar, após considerar que a atitude do atacante se enquadrava no que é conhecido como "lei Vinícius Júnior", aplicada no Campeonato Brasileiro.
Neymar afirmou, por meio de sua conta no Instagram: "Não sou de falar muito sobre o que acontece dentro de campo, mas o que o Nestor fez comigo é algo gravíssimo, porque ele se aproveitou de uma lei que foi criada para combater o racismo e tentou tirar proveito dela".
E acrescentou: "Fico muito triste, porque ele agiu de uma forma nada íntegra. Ele disse na entrevista que não poderia repetir o que eu falei porque há crianças assistindo. Meu irmão, ele fingiu ter sofrido uma agressão. Eu chutei a bola na direção da região da cintura dele, mas ele colocou a mão no rosto. Que exemplo ele quer dar? Ele falou sobre educação e moral. Meu irmão, eu também recebi uma boa educação. E tem outra coisa: eu sou homem".
E Neymar prosseguiu: "O que você fez não pode. E quem criou essa lei precisa ter cuidado, porque podem acontecer atitudes nada íntegras, e o resultado acaba sendo o que aconteceu comigo. Fui um idiota, não fui? Dei a um idiota a oportunidade de chamar a atenção. Obrigado, Nestor, vou dormir com a consciência tranquila. Já você, por causa da sua atitude nada íntegra, não vai dormir tranquilo, não, não vai dormir tranquilo!".