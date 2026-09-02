Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Serbia v Brazil: Group E - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

Traduzido por

Neymar envia mensagem curta para Jesus após sua transferência para o Barcelona

Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Neymar
G. Jesus
Espanha
Brasil

Os dois brasileiros se conhecem bem

O brasileiro Neymar, astro do Santos, enviou uma breve mensagem ao seu compatriota Gabriel Jesus, após a sua transferência para o Barcelona, oficializada ontem, terça-feira.

Após o anúncio oficial da transferência do seu compatriota, vindo do Arsenal, o ex-jogador do Blaugrana publicou uma foto de Jesus, com uma breve mensagem no Instagram na qual disse: "Boa sorte, garoto".

 Os dois brasileiros se conhecem bem, pois jogaram juntos na seleção principal, e Neymar sabe muito bem o que espera Jesus na Catalunha, tendo vestido a camisa do Barcelona por quatro temporadas, nas quais foi campeão da Liga dos Campeões da Europa em 2015, antes de se juntar ao Paris Saint-Germain em 2017 por uma quantia recorde de 222 milhões de euros.

Vocês podem discutir os temas e as notícias mais a fundo nos fóruns do "Kooora"

Gabriel Jesus assinou um contrato com o Barcelona até junho de 2029, e vestirá a camisa número 9.

Depois de esforços intensos para contratar Julián Álvarez, e de estudar outras opções, entre elas Harry Kane, Lautaro Martínez e João Pedro, o Barcelona escolheu no fim o atacante brasileiro de 29 anos.

Jesus chega após uma temporada difícil, na qual sofreu uma grave lesão no joelho, e disputou apenas 13 partidas na Premier League após o seu retorno em dezembro, tendo sido titular em apenas duas partidas e marcado dois gols.

 Jesus tem 64 jogos internacionais e 19 gols pela seleção do Brasil, e chega à Catalunha com a ambição de reanimar a sua carreira no futebol, apoiado pelo incentivo do seu ex-companheiro de seleção.

Vocês podem discutir os temas e as notícias mais a fundo nos fóruns do "Kooora"


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google