O brasileiro Neymar, astro do Santos, enviou uma breve mensagem ao seu compatriota Gabriel Jesus, após a sua transferência para o Barcelona, oficializada ontem, terça-feira.

Após o anúncio oficial da transferência do seu compatriota, vindo do Arsenal, o ex-jogador do Blaugrana publicou uma foto de Jesus, com uma breve mensagem no Instagram na qual disse: "Boa sorte, garoto".

Os dois brasileiros se conhecem bem, pois jogaram juntos na seleção principal, e Neymar sabe muito bem o que espera Jesus na Catalunha, tendo vestido a camisa do Barcelona por quatro temporadas, nas quais foi campeão da Liga dos Campeões da Europa em 2015, antes de se juntar ao Paris Saint-Germain em 2017 por uma quantia recorde de 222 milhões de euros.

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Gabriel Jesus assinou um contrato com o Barcelona até junho de 2029, e vestirá a camisa número 9.

Depois de esforços intensos para contratar Julián Álvarez, e de estudar outras opções, entre elas Harry Kane, Lautaro Martínez e João Pedro, o Barcelona escolheu no fim o atacante brasileiro de 29 anos.

Jesus chega após uma temporada difícil, na qual sofreu uma grave lesão no joelho, e disputou apenas 13 partidas na Premier League após o seu retorno em dezembro, tendo sido titular em apenas duas partidas e marcado dois gols.

Jesus tem 64 jogos internacionais e 19 gols pela seleção do Brasil, e chega à Catalunha com a ambição de reanimar a sua carreira no futebol, apoiado pelo incentivo do seu ex-companheiro de seleção.

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