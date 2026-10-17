Neymar encerra a polêmica: este é o melhor jogador do mundo

O brasileiro Neymar da Silva, estrela do Santos, manifestou seu apoio a Lamine Yamal na disputa pela Bola de Ouro deste ano.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Neymar publicou uma imagem em suas contas nas redes sociais e deixou uma mensagem clara: "Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo".

O jogador do Santos compartilhou uma imagem das plataformas "Score 90" e "Sofascore", que trazia uma comparação entre duas temporadas excepcionais, uma do craque brasileiro e outra da jovem revelação, levando Neymar a concluir que Lamine Yamal é o melhor jogador do planeta.

A imagem mostrava os números de Neymar com o Paris Saint-Germain na temporada 2017-2018, quando marcou 25 gols e deu 16 assistências em 27 partidas.

Em contrapartida, a comparação incluía os dados de Lamine Yamal, que marcou 8 gols e deu 9 assistências nos seus primeiros 10 jogos com o Barcelona nesta temporada.

Com isso, a estrela do Barcelona recebeu um novo apoio em sua busca pela cobiçada Bola de Ouro, cujo vencedor será anunciado no dia 25 de outubro, em Londres.

O apoio vem de um amigo próximo, já que os dois craques mantêm uma boa relação de amizade desde quando passaram férias juntos no Brasil, em 2025.



