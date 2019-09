Neymar e Barcelona têm encontro marcado, mas nos tribunais

O Barça reivindica de Neymar cerca de 75 milhões de euros, já o brasileiro pede 26 milhões de, mais 10% de juros

A novela “Neymar e ” ganhou novos capítulos, mas desta vez, fora de campo. Após o fechamento da janela de transferência europeia na última segunda-feira (02), o brasileiro permaneceu no , mas ainda assim, terá um reencontro com o Barça. Nesta terça-feira (03), foi decido que Neymar e representantes da equipe espanhola vão se encontrar em 27 de setembro, em um tribunal na Catalunha.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O processo do jogador brasileiro contra o clube catalão é referente a polêmica transferência para o . Já o Barça, reivindica de Neymar o reembolso devido a quebra de contrato para a ida ao time francês.

Mais times

Adiado por duas vezes, o julgamento ocorrerá justamente após duas semanas da tentativa de trazê-lo de volta ao clube. A princípio, o encontro entre ambos deveria ser realizado em 31 de janeiro, mas no dia 28 daquele mês o adiamento foi decretado.

Mais artigos abaixo

A segunda data foi agendada para 21 de março, porém também foi adiada por conta dos advogados de Neymar que não quiseram contribuir com o contrato do jogador junto ao PSG na tentativa de uma possível ida de Ney para a .

Supõe-se que o processo seria retirado por ambas partes caso Neymar tivesse assinado com o Barça: o brasileiro ficaria sem receber 26 milhões e o Barça, não ganharia os 75 milhões de euros. Mas como as tentativas de transferência não deram certo, muito por conta do PSG, jogador e clube vão ter o encontro inesperado do imaginado antes do fechamento da janela: nos tribunais.