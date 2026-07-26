O astro brasileiro Neymar da Silva salvou o seu Santos da armadilha da derrota diante da Chapecoense, num empate emocionante (2-2) no Campeonato Brasileiro no último sábado, mas a sua exibição individual dentro de campo não impediu a eclosão de uma crise interna que pode ameaçar a estabilidade da equipa, após uma acesa discussão verbal com alguns dos seus companheiros durante o intervalo.

Segundo revelou a rede brasileira "Globo", o ex-jogador do Paris Saint-Germain envolveu-se num aceso desentendimento com alguns dos jogadores mais jovens, nomeadamente Gabriel Bontempo e João Ananias, num episódio que o clube acredita ter afetado negativamente o desempenho da equipa na segunda parte e inflamado as tensões dentro do balneário.

Dois golos não bastam para apagar a polémica

Na sua primeira aparição desde o regresso da sua participação no Mundial, Neymar (34 anos) fez uma exibição heroica ao marcar dois golos, um deles de grande penalidade nos últimos minutos do tempo regulamentar, devolvendo o empate à sua equipa depois de esta ter estado em vantagem na primeira parte, antes de a situação se virar a favor dos visitantes.

No entanto, o que se passou nos bastidores acabou por ofuscar a exibição técnica do astro brasileiro, uma vez que relatos da imprensa brasileira indicaram que Neymar dirigiu insultos ferozes a Bontempo, apelidando-o de "reles" e ameaçando que este iria jogar na segunda divisão contra a Chapecoense na próxima época, numa alusão à quebra do seu nível.

Desmentido e investigação

Enquanto os próximos do histórico goleador da seleção brasileira mantiveram total silêncio perante estas acusações, tanto Bontempo como Ananias confirmaram a ocorrência de uma discussão geral no intervalo do jogo, mas negaram categoricamente os alegados insultos que circularam nos meios de comunicação social.

Com a intensificação da crise e o seu possível impacto na coesão da equipa, a direção do Santos decidiu abrir uma investigação interna urgente para apurar a verdade sobre o sucedido e esclarecer por completo as circunstâncias do incidente, numa tentativa de conter a tensão e recuperar a harmonia dentro do plantel antes dos próximos jogos.