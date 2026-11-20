Newcastle United x Arsenal: Detalhes da partida
Líder testa a resistência em Tyneside no retorno de Bruno Guimarães
O Newcastle United recebe o Arsenal em St James' Park, em uma partida da Premier League que coloca o líder diante de uma equipe em busca de regularidade após uma sequência difícil de resultados. O confronto ganha uma carga emocional ainda maior com o retorno do ex-destaque do Newcastle Bruno Guimarães a Tyneside, agora com a camisa do Arsenal, pela primeira vez desde sua transferência no verão. Ele encontrará um ambiente hostil, disposto a abalar os campeões.
O Arsenal chega como a melhor equipe da competição, na liderança da tabela e embalado após a pausa para as seleções. O time de Mikel Arteta venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, com vitórias fora de casa sobre Liverpool e Slavia Praga entre os destaques.
A fase do Newcastle é diferente. O time de Matthias Jaissle conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pelo campeonato, com derrotas para Everton e Aston Villa nesse período. O Newcastle precisará melhorar bastante para conter um Arsenal que vem funcionando bem em quase todos os setores.
A ausência de Bukayo Saka será um fator importante para o Arsenal. O ponta tem sido peça central no ataque da equipe, e sua ausência põe à prova as opções de Arteta no terço final do campo. A lesão de William Saliba aumenta as preocupações defensivas dos visitantes.
O Newcastle não contará com Ewen Jaouen nem Joelinton, embora o retorno da pausa para as seleções também traga suas complicações. Lewis Hall, que brilhou pela Inglaterra durante a janela da Liga das Nações, volta ao clube em ótima fase e deve oferecer amplitude e energia pelo lado esquerdo.
Dezembro traz um calendário apertado para os dois clubes. O Arsenal enfrenta o Real Madrid pela Champions League em 9 de dezembro, enquanto o Newcastle recebe o Manchester United em 2 de dezembro, o que torna esta partida um momento decisivo no calendário do início do inverno.
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Prováveis escalações de Newcastle x Arsenal
Fase atual
Histórico do confronto
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|+10
|27
V
V
V
V
V
|2
|10
|7
|1
|2
|26
|7
|+19
|22
V
V
D
V
V
|3
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|+8
|21
D
D
D
V
V
|4
|10
|5
|3
|2
|14
|10
|+4
|18
V
D
V
V
D
|5
|10
|5
|1
|4
|19
|16
|+3
|16
D
V
D
V
V
|6
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|16
V
V
D
D
E
|7
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|+2
|15
V
V
V
V
D
|8
|10
|3
|5
|2
|16
|11
|+5
|14
D
V
E
D
E
|9
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|+2
|14
V
D
E
E
D
|10
|10
|3
|4
|3
|14
|17
|-3
|13
E
E
V
V
E
|11
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
D
V
V
V
E
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
E
D
V
D
D
|13
|10
|2
|5
|3
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|11
|0
|11
D
E
E
D
E
|14
|10
|3
|2
|5
|15
|20
|-5
|11
D
E
E
D
V
|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
E
E
V
V
D
|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
V
D
E
D
D
|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
D
V
D
D
V
|18
|10
|1
|5
|4
|14
|19
|-5
|8
E
D
D
E
E
|19
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
V
D
E
D
D
|20
|10
|2
|1
|7
|10
|24
|-14
|7
D
D
D
D
V