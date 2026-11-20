Newcastle United x Arsenal: Detalhes da partida

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 12:30 St James' Park

Líder testa a resistência em Tyneside no retorno de Bruno Guimarães

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O Newcastle United recebe o Arsenal em St James' Park, em uma partida da Premier League que coloca o líder diante de uma equipe em busca de regularidade após uma sequência difícil de resultados. O confronto ganha uma carga emocional ainda maior com o retorno do ex-destaque do Newcastle Bruno Guimarães a Tyneside, agora com a camisa do Arsenal, pela primeira vez desde sua transferência no verão. Ele encontrará um ambiente hostil, disposto a abalar os campeões.

O Arsenal chega como a melhor equipe da competição, na liderança da tabela e embalado após a pausa para as seleções. O time de Mikel Arteta venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, com vitórias fora de casa sobre Liverpool e Slavia Praga entre os destaques.

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A fase do Newcastle é diferente. O time de Matthias Jaissle conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pelo campeonato, com derrotas para Everton e Aston Villa nesse período. O Newcastle precisará melhorar bastante para conter um Arsenal que vem funcionando bem em quase todos os setores.

A ausência de Bukayo Saka será um fator importante para o Arsenal. O ponta tem sido peça central no ataque da equipe, e sua ausência põe à prova as opções de Arteta no terço final do campo. A lesão de William Saliba aumenta as preocupações defensivas dos visitantes.

O Newcastle não contará com Ewen Jaouen nem Joelinton, embora o retorno da pausa para as seleções também traga suas complicações. Lewis Hall, que brilhou pela Inglaterra durante a janela da Liga das Nações, volta ao clube em ótima fase e deve oferecer amplitude e energia pelo lado esquerdo.

Dezembro traz um calendário apertado para os dois clubes. O Arsenal enfrenta o Real Madrid pela Champions League em 9 de dezembro, enquanto o Newcastle recebe o Manchester United em 2 de dezembro, o que torna esta partida um momento decisivo no calendário do início do inverno.

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