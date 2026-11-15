Neves revela o que aconteceu no intervalo antes do desastre de Portugal

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Rúben Neves, meio-campista da seleção portuguesa, afirmou que eles precisam assumir seus próprios erros após a pesada derrota para a Dinamarca pelo placar de 4 a 1 na quinta rodada (penúltima) da fase de grupos, no primeiro caminho da Liga das Nações da UEFA.

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O astro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, afirmou que a seleção de seu país precisa melhorar seu desempenho rapidamente antes do próximo confronto contra o País de Gales, marcado para a próxima terça-feira, na rodada final, que ele classificou como importante para garantir a liderança do grupo.

Neves esteve entre os titulares da seleção de Portugal no duelo contra a Dinamarca nesta noite, no estádio de Braga, onde a lenda Cristiano Ronaldo foi homenageada após sua aposentadoria da seleção. Neves deixou a partida aos 64 minutos, após uma atuação que ele próprio descreveu como não tendo sido boa.

Ele disse que a Dinamarca entrou na partida com muita força e pressão, e que Portugal não conseguiu competir nos duelos individuais. Neves acrescentou que o primeiro gol veio de um pênalti, antes de Portugal sofrer dois gols seguidos no início do segundo tempo, o que tornou a tarefa de buscar o resultado ainda mais difícil.

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Ele declarou, conforme noticiou o jornal Record a partir do canal português RTP: "Tínhamos que entrar no segundo tempo com força, mas sofremos dois gols seguidos", antes de revelar o teor da conversa que houve entre os jogadores da equipe no intervalo, quando estavam atrás por apenas um gol. Ele disse que a partida estava equilibrada naquele momento e que os jogadores falaram com confiança sobre sua capacidade de virar o resultado graças à qualidade disponível no elenco.

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Mas Neves apontou que a Dinamarca marcou dois gols rápidos após o intervalo, o que fez Portugal perder o equilíbrio e abriu caminho para uma derrota pesada. Ele disse: "Sofremos gols que não podemos sofrer".

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O jogador expressou seu descontentamento com o terceiro gol, que veio de uma falta na zona central, e o descreveu como tendo saído após apenas dois toques. Ele considerou que gols desse tipo refletem erros que podem e devem ser corrigidos. Neves afirmou que a seleção portuguesa precisa assumir a responsabilidade em vez de procurar desculpas, dizendo: "Temos que assumir nossos erros. Somos homens capazes de assumi-los e de dar a volta por cima na próxima partida".

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Apesar do tamanho da derrota, Neves enfatizou que Portugal ainda tem pela frente uma partida importante contra o País de Gales para garantir o primeiro lugar do grupo. Ele disse que a equipe precisa dar uma resposta forte no próximo jogo.

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O jogador do Al-Hilal concluiu reforçando que o objetivo agora é dar uma resposta na próxima partida, após uma atuação que não esteve à altura das expectativas ou das capacidades da equipe, com a necessidade de trabalho coletivo e de corrigir os erros defensivos, já que Portugal busca confirmar sua liderança no grupo. Esta derrota é a primeira da equipe do técnico Jorge Jesus no grupo que lidera com 12 pontos. Por outro lado, a seleção dinamarquesa aumentou sua pontuação para 9 pontos, enquanto a seleção da Noruega elevou sua pontuação para 6 pontos na noite de hoje, após vencer o País de Gales por 3 a 1, na mesma rodada.

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