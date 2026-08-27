Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, falou sobre o sorteio da Liga dos Campeões da Europa, realizado nesta quinta-feira em Mônaco, afirmando que a equipe bávara tem como objetivo terminar a fase de liga entre os oito primeiros colocados, e destacou a força e a diversidade dos adversários.

Neuer disse, em declarações à imprensa após o sorteio: "Os adversários são times muito equilibrados e interessantes, e têm muita tradição. De modo geral, queremos terminar a fase de liga novamente entre os oito primeiros colocados, e esse é o nosso principal objetivo".

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O experiente goleiro prosseguiu: "O confronto contra o Arsenal já se tornou praticamente um clássico nos últimos anos. E vamos enfrentar o Atlético de Madri no estádio que sediará a final (Riyadh Air Metropolitano), e todos nós esperamos poder jogar lá duas vezes nesta temporada".

E acrescentou: "O confronto entre Bayern e Manchester United é, claro, um clássico absoluto, e tem uma grande história na Liga dos Campeões. Jogar lá, fora de casa (em Old Trafford), é algo especial".

Neuer continuou: "Também não vamos subestimar o confronto contra o Bodø/Glimt, que foi uma verdadeira surpresa na temporada passada, assim como Lille, Slavia Praga, Real Betis e Viking. Estamos ansiosos pelos desafios que virão".

Vale lembrar que o gigante bávaro se despediu da Liga dos Campeões da Europa nas semifinais, na temporada passada, diante do Paris Saint-Germain, que foi campeão do título.

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