Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, assumiu a responsabilidade pelo gol que seu time sofreu logo no início da partida contra o anfitrião Augsburg, apenas 8 segundos após o apito inicial, no jogo que terminou empatado (2 a 2) neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Alemão, no estádio WWK Arena.

Neuer afirmou, em declarações à imprensa após a partida: "Foi um erro bobo meu. Eu deveria ter colocado a bola no meu pé esquerdo, porque dois jogadores estavam me pressionando pelo lado direito. Depois tentei encontrar uma solução. Mas, simplesmente, eu deveria ter tomado uma decisão diferente".

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E acrescentou: "Depois do gol, eu precisava primeiro me recompor, respirar fundo e deixar isso para trás. Claro que ainda havia muita esperança, porque era apenas o primeiro minuto. Ainda tínhamos a chance de virar o jogo".

E prosseguiu: "Tivemos chances, mas infelizmente não conseguimos aproveitá-las. Também tivemos um pouco de azar em algumas decisões de impedimento muito apertadas. É uma partida que a maioria de nós nunca tinha vivido. Foi muito estranho marcar essa quantidade de gols e depois vê-los anulados".

Neuer havia errado ao controlar uma bola devolvida por Luis Díaz, logo após o pontapé inicial, que chegou a Rubén Vargas, que marcou no gol vazio o gol mais rápido da história do Campeonato Alemão, quebrando o recorde anterior de 9 segundos, que pertencia a Kevin Volland e Karim Bellarabi.

E, por ironia, o gol de Volland também foi marcado contra Neuer, em 2015.

Ismaël Saibari deixou tudo igual para o Bayern aos 55 minutos, antes de Rodrigo Ribeiro recolocar o Augsburg à frente aos 64 minutos, e então o reserva Nathanael Brown empatou o placar aos 80 minutos.

Com esse empate, o Bayern desperdiçou a chance de assumir a liderança do campeonato, permanecendo em segundo lugar com 11 pontos, a dois pontos de distância do Borussia Dortmund, o líder.



