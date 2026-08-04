Uma reportagem espanhola revelou que Lamine Yamal, astro do Barcelona, definiu qual seria a contratação que considera a mais importante para a equipe durante a janela de transferências de verão, afirmando que sua prioridade não é a chegada do meio-campista Rodri ou do atacante Julián Álvarez.

Segundo o jornal "El Nacional, o ponta do Barcelona acredita que o lateral-direito espanhol Pedro Porro, jogador do Tottenham, é a peça de que o time mais necessita, mais do que qualquer outra contratação, depois de ter formado com ele uma parceria de destaque durante a participação de ambos com a seleção da Espanha na Copa do Mundo.

A publicação esclareceu que Lamine Yamal ficou muito impressionado com a capacidade de Porro de ler seus movimentos dentro de campo, pois ele sabe quando avançar pela faixa direita, quando se movimentar para a profundidade ou recuar para oferecer uma opção segura na construção do ataque, o que lhe deu mais espaços e reduziu a pressão defensiva sobre ele.

O jornal acrescentou que o Barcelona não conta atualmente com um lateral com as mesmas características, pois, apesar da força defensiva que Jules Koundé oferece, ele não dá à equipe a mesma continuidade ofensiva, enquanto Eric García não tem a velocidade e a profundidade ofensiva que Pedro Porro possui.

Apontou ainda que o técnico Hansi Flick também valoriza o impacto que Porro pode ter na equipe, mas está ciente da dificuldade de concretizar a negociação, especialmente porque o Tottenham não deseja vender o jogador e deve pedir uma quantia elevada para aceitar sua saída.

O "El Nacional" concluiu sua reportagem afirmando que Lamine Yamal está convencido de que a contratação de Pedro Porro lhe daria um parceiro ideal no lado direito, aliviaria a marcação defensiva imposta sobre ele e ofereceria a Flick uma opção ofensiva adicional. Por isso, ele considera que o Barcelona deve dar prioridade a essa negociação antes de agir para trazer outros nomes em posições diferentes.

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