Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

Traduzido por

"Negócio do século": o Barcelona já tem o que o Madrid quer

Mercado da bola
Real Madrid
Barcelona
La Liga
Espanha

Qual é o seu comentário?

A transferência de Rodri para o Barcelona provocou amplas reações no meio espanhol, depois que o destino do jogador mudou do Real Madrid — que era visto como um dos principais candidatos à sua contratação — para o rival catalão, em um negócio que, segundo observadores, pode redesenhar os contornos da disputa entre os dois polos do futebol espanhol.

Joan Vilches, editor-chefe do jornal catalão "Sport", afirmou em um artigo intitulado "O Barcelona já tem o que o Madrid queria" que a chegada de Rodri ao clube catalão representa um duro golpe para o Real Madrid, já que o meio-campista espanhol era cotado para reforçar a posição que gera mais dúvidas no elenco merengue.

Vilches acrescentou que Rodri não representa apenas um reforço para uma posição específica, mas um jogador capaz de mudar por completo a forma de jogar da equipe, citando suas qualidades em obter equilíbrio, comandar o jogo e controlar o ritmo das partidas — elementos que, segundo ele, lhe garantem um lugar de titular em qualquer grande equipe.

O autor destacou que o valor de Rodri vai além de suas funções habituais de recuperar a bola e construir as jogadas ofensivas, considerando que sua influência se estende à personalidade da equipe e à sua capacidade de dominar os grandes jogos, o que torna o negócio, em sua visão, algo de dimensões maiores do que a simples adição de um novo jogador ao elenco do Barcelona.

Ele considerou que Deco merece grandes elogios após o sucesso em concretizar a negociação, avaliando que o diretor esportivo do Barcelona fechou uma operação que pode marcar o início de uma nova era dentro do clube, além de dar à equipe um forte impulso na corrida pela disputa de todos os títulos.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly crest
Al Ahly
AHL
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

O autor não deixou de mencionar, ao mesmo tempo, os outros desdobramentos positivos dentro da equipe, apontando a continuidade do bom momento do jovem atacante egípcio Hamza e sua capacidade de marcar gols, além do bom desempenho de Pessio, o novo reforço vindo do Brugge, que marcou dois gols durante a pré-temporada, o que reforça o clima de otimismo em torno das opções ofensivas do Barcelona.

Ainda assim, Vilches ressaltou que esses elementos não resolvem o problema da posição de centroavante puro, afirmando que o Barcelona ainda precisa reforçar essa posição, num momento em que uma situação de incerteza cerca o futuro da negociação por Julián Álvarez.

O autor considerou que as movimentações do Barcelona no mercado de transferências refletem que a equipe possui "mais recursos, mais alternativas e maior ambição" em comparação com o que o clube demonstrou nos últimos anos, afirmando que a chegada de Rodri representa a mais nítida materialização dessa transformação.

Vilches encerrou sua análise reafirmando que a transferência de Rodri não pode ser reduzida a uma grande contratação, mas sim que se trata de uma declaração clara das intenções do Barcelona; pois o clube, segundo o autor, não se limitou a fortalecer o elenco, mas também conseguiu obter um dos melhores meio-campistas do mundo — o jogador que poderia ter sido um reforço qualitativo para o Real Madrid.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google