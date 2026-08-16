A transferência de Rodri para o Barcelona provocou amplas reações no meio espanhol, depois que o destino do jogador mudou do Real Madrid — que era visto como um dos principais candidatos à sua contratação — para o rival catalão, em um negócio que, segundo observadores, pode redesenhar os contornos da disputa entre os dois polos do futebol espanhol.

Joan Vilches, editor-chefe do jornal catalão "Sport", afirmou em um artigo intitulado "O Barcelona já tem o que o Madrid queria" que a chegada de Rodri ao clube catalão representa um duro golpe para o Real Madrid, já que o meio-campista espanhol era cotado para reforçar a posição que gera mais dúvidas no elenco merengue.

Vilches acrescentou que Rodri não representa apenas um reforço para uma posição específica, mas um jogador capaz de mudar por completo a forma de jogar da equipe, citando suas qualidades em obter equilíbrio, comandar o jogo e controlar o ritmo das partidas — elementos que, segundo ele, lhe garantem um lugar de titular em qualquer grande equipe.

O autor destacou que o valor de Rodri vai além de suas funções habituais de recuperar a bola e construir as jogadas ofensivas, considerando que sua influência se estende à personalidade da equipe e à sua capacidade de dominar os grandes jogos, o que torna o negócio, em sua visão, algo de dimensões maiores do que a simples adição de um novo jogador ao elenco do Barcelona.

Ele considerou que Deco merece grandes elogios após o sucesso em concretizar a negociação, avaliando que o diretor esportivo do Barcelona fechou uma operação que pode marcar o início de uma nova era dentro do clube, além de dar à equipe um forte impulso na corrida pela disputa de todos os títulos.

O autor não deixou de mencionar, ao mesmo tempo, os outros desdobramentos positivos dentro da equipe, apontando a continuidade do bom momento do jovem atacante egípcio Hamza e sua capacidade de marcar gols, além do bom desempenho de Pessio, o novo reforço vindo do Brugge, que marcou dois gols durante a pré-temporada, o que reforça o clima de otimismo em torno das opções ofensivas do Barcelona.

Ainda assim, Vilches ressaltou que esses elementos não resolvem o problema da posição de centroavante puro, afirmando que o Barcelona ainda precisa reforçar essa posição, num momento em que uma situação de incerteza cerca o futuro da negociação por Julián Álvarez.

O autor considerou que as movimentações do Barcelona no mercado de transferências refletem que a equipe possui "mais recursos, mais alternativas e maior ambição" em comparação com o que o clube demonstrou nos últimos anos, afirmando que a chegada de Rodri representa a mais nítida materialização dessa transformação.

Vilches encerrou sua análise reafirmando que a transferência de Rodri não pode ser reduzida a uma grande contratação, mas sim que se trata de uma declaração clara das intenções do Barcelona; pois o clube, segundo o autor, não se limitou a fortalecer o elenco, mas também conseguiu obter um dos melhores meio-campistas do mundo — o jogador que poderia ter sido um reforço qualitativo para o Real Madrid.