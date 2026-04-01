"Negócio de ouro"... O Real Madrid define sua primeira opção para reforçar a defesa

Uma reportagem divulgada nesta quarta-feira afirma que o Real Madrid já identificou um zagueiro de destaque para contratar durante a próxima janela de transferências de verão.

Não é segredo que o Real Madrid está estudando a possibilidade de reforçar sua defesa. Atualmente, o time conta com cinco zagueiros (Militão, Hojlund, Asensio, Rüdiger e Alaba), mas os contratos dos dois últimos expiram no próximo dia 30 de junho. Enquanto o futuro do jogador alemão ainda é incerto, a saída de Alaba é quase certa ao final da temporada.

O jornal “Mundo Deportivo” afirmou que, da lista de nomes mencionados nos últimos meses pelo Real Madrid (Obaemekano, Saliba, Schlotterbeck...), há um, Ibrahima Konaté, do Liverpool, que ocupa o primeiro lugar na lista de jogadores alvo.

Isso se deve principalmente ao fato de ele ainda não ter renovado seu contrato com o Liverpool, e sua contratação pelo Real Madrid, assim como aconteceu com Alaba e Rüdiger nos últimos anos, seria por transferência gratuita, o que é um fator de extrema importância para o clube, já que não precisariam gastar nenhum dinheiro com essa transação.

Ibrahima Konaté tem 26 anos, treinou na academia juvenil do Sochaux e aperfeiçoou suas habilidades no RB Leipzig, tendo passado cinco temporadas na Premier League com o Liverpool, jogando no mais alto nível.

Sua altura (1,94 m) e suas características físicas fazem dele um zagueiro difícil de ser ultrapassado. É verdade que ele não possui a mesma habilidade de seu companheiro no Liverpool, Virgil van Dijk, no passe, mas costuma resolver essas situações com relativa facilidade.

Portanto, daqui até os próximos meses, seu futuro também dependerá de seu desempenho, pois parece que ele não continuará no Liverpool; seja contratado pelo Real Madrid ou por outro time, ele terá que dar o máximo de si durante esse período, incluindo a Copa do Mundo.

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