No fim da semana passada, o Münchner Merkur e o tz informaram que o recordista alemão pretendia vender cinco por cento de suas ações ao grupo alemão de aquecimento e refrigeração Viessmann. Em contrapartida, os muniquenses poderiam contar com receitas de 250 milhões de euros.

Atualmente, a associação registrada possui 75 por cento das ações da AG, enquanto os 25 por cento restantes pertencem em partes iguais (8,33 por cento) às empresas Adidas, Audi e Allianz. A Viessmann se tornaria, por fim, a quarta acionista do Bayern, com 70 por cento — e, consequentemente, também a maioria dos votos — permanecendo com a associação e, assim, com os membros.

De qualquer forma, o Bayern não pode vender mais de 30 por cento das ações da AG sem antes obter o consentimento de seus próprios torcedores. "Nós concordamos que não vamos vender mais de 30 por cento. Teoricamente, poderíamos vender cinco por cento sem perguntar aos membros. Para uma fatia maior, precisaríamos de uma maioria de dois terços. E nunca vamos conseguir isso", já havia explicado o presidente honorário Uli Hoeneß em novembro de 2025.

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O Bayern vai ter de esperar mais por seus milhões?

Segundo uma nova reportagem da kicker, de qualquer forma ainda deve demorar um pouco até um acordo entre o recordista e a Viessmann. De acordo com informações da revista especializada, não há pressa por parte do empresário Max Viessmann e de seu Viessmann Generations Group em relação a uma entrada.

Embora o Bayern deva estar "impulsionando enormemente" o assunto e queira absolutamente ter a Viessmann, que em 2023 vendeu sua empresa climática Viessmann Climate Solutions por 12 bilhões de euros para a empresa americana Carrier, como acionista, um acordo em curto prazo ainda não está à vista.

Mesmo sem o status de acionista oficial, os muniquenses e a Viessmann trabalham em estreita colaboração há anos. Max Viessmann faz parte do conselho consultivo administrativo desde 2025. Uma entrada no futuro de forma alguma está descartada e, nesse caso, ele também teria garantido um mandato no conselho fiscal.

Um atraso no negócio também significaria que a esperada chuva de dinheiro para o Bayern inicialmente não viria. De qualquer forma, nunca se falou concretamente sobre um valor exato.