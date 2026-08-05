Negociação de peso: Arsenal chega a acordo para contratar craque do Brasil

O Arsenal está perto de concretizar uma das maiores contratações do mercado de transferências de verão, após chegar a um acordo com o Newcastle United pelo capitão da equipe, o brasileiro Bruno Guimarães.

O renomado jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou, por meio de sua conta oficial na plataforma X, que o negócio está fechado, usando sua célebre expressão "Here We Go", ao apontar que o Arsenal concluiu o acordo com o Newcastle após longas negociações, além de já ter chegado a um entendimento com o jogador sobre os termos pessoais desde julho passado.

Romano explicou que o valor da negociação chega a 75 milhões de libras esterlinas, tornando Guimarães a mais recente contratação do técnico espanhol Mikel Arteta na preparação para a nova temporada.

O Arsenal havia entrado em negociações diretas com o Newcastle nos últimos dias, depois de os contatos passarem da fase de intermediários para conversas oficiais entre os dois clubes, diante do desejo do Arsenal de reforçar o meio-campo com um dos principais destaques da Premier League.

Relatos anteriores apontaram que o Arsenal fez inicialmente uma proposta no valor de 70 milhões de libras esterlinas, mas o Newcastle a recusou, exigindo uma contrapartida financeira maior, antes de as negociações finalmente resultarem em um acordo definitivo.

Guimarães, de 28 anos, manifestou seu desejo de vestir a camisa do Arsenal, o que contribuiu para facilitar o andamento das negociações entre todas as partes até se chegar ao acordo final.

Mikel Arteta já havia insinuado anteriormente as movimentações de seu clube no mercado de transferências, afirmando que a direção do Arsenal trabalha com afinco para elevar a qualidade da equipe e aumentar a concorrência entre os jogadores, de forma a garantir que o time continue disputando todos os títulos.

Guimarães é um dos principais meio-campistas da Premier League, após seguir apresentando atuações de destaque com o Newcastle, tendo marcado 9 gols e dado 8 assistências nas diversas competições ao longo da temporada passada, o que faz de sua transferência iminente um reforço para as ambições do Arsenal de manter o título do Campeonato Inglês e disputar com força a Liga dos Campeões da Europa.