Roy Keane, ídolo do Manchester United, criticou Eberechi Eze antes da vitória da Inglaterra sobre a República Tcheca (3 a 0) pela Liga das Nações da Europa, pedindo ao astro do Arsenal que abandone seu jogo "muito desleixado" sem a bola.

Eze manteve seu lugar na escalação de Thomas Tuchel para a seleção da Inglaterra após a Copa do Mundo deste verão, apesar de suas participações se limitarem a entrar como reserva nas partidas do Arsenal no início da temporada da Premier League.

Ainda assim, o jogador de 28 anos permaneceu no banco de reservas na partida de estreia da Inglaterra contra a Espanha, antes de entrar como substituto diante da República Tcheca (primeiro jogo) e da Croácia.

Não há dúvida de que Eze estava ansioso para jogar como titular pela seleção de seu país pela primeira vez desde sua emocionante vitória sobre a França na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, e foi escolhido para atuar pela ponta esquerda na quarta e última partida da Inglaterra durante esta Data Fifa, nesta noite.

Harry Kane foi, sem dúvida, o destaque da partida naquela noite contra a República Tcheca, marcando dois gols — depois de um gol contra de Vladimír Coufal — enquanto alcançava sua marca recorde de 125 partidas internacionais com a seleção da Inglaterra no estádio de Wembley.

Ao mesmo tempo, Eze apresentou alguns momentos promissores ao longo dos 90 minutos, mas foi se apagando com o passar do tempo — e pode voltar ao Arsenal com a sensação de que poderia ter feito mais para impressionar.

Em declarações antes da partida, Roy Keane revelou que ficou "decepcionado" com a curta participação de Eze no jogo anterior da Inglaterra, quando os comandados de Tuchel conquistaram uma vitória esmagadora por 7 a 0 sobre a Croácia.

O ex-meio-campista célebre do Manchester United e da República da Irlanda criticou duramente a contribuição de Eze no jogo sem a bola e o aconselhou a dar o melhor de si quando tiver a oportunidade.

Keane disse, segundo o jornal inglês "Metro": "Fiquei decepcionado com ele na outra noite (contra a Croácia) quando entrou em campo".

E prosseguiu: "É evidente que a Inglaterra está atacando e tendo um desempenho muito bom, então, quando você tem as oportunidades, precisa aproveitá-las".



