O NEC não conseguiu vencer sua primeira partida em casa na fase principal de uma competição europeia em 18 anos. No Goffertstadion, a equipe de Nijmegen foi superior ao Levski Sofia, mas os visitantes aproveitaram melhor suas chances e levaram um ponto para a Bulgária: 1 a 1. O único gol do NEC, marcado por Tjaronn Chery, nasceu de uma falha do goleiro Svetoslav Vutsov.
O NEC começou bem diante de sua torcida, que já teve motivos para se empolgar várias vezes nos minutos iniciais. Chery arriscou um chute perigoso e, pouco depois, Clément Bischoff apareceu diante do gol, mas a defesa do Levski interveio a tempo.
Bischoff, que fazia uma ótima partida, voltou a aparecer com um cruzamento para Chery. Vutsov fez uma bela defesa na cabeçada e, para seu alívio, viu Kevin Kers mandar o rebote por cima do gol.
O Levski, comandado por Júlio Velázquez, ex-treinador do Fortuna, cresceu na partida e passou a explorar com mais frequência os espaços deixados pelo NEC. Everton Bala chegou a marcar o que seria o 1 a 0, mas o lance foi anulado por impedimento.
A dez minutos do intervalo, os búlgaros abriram o placar. Vutsov fez um passe firme para Reinaldo, que superou Perr Schuurs na força e na velocidade antes de driblar Gonzalo Crettaz com habilidade: 1 a 0.
O NEC começou bem o segundo tempo e foi claramente superior, mas Chery, Noé Lebreton, Tadic e Deveron Fonville desperdiçaram chances em sequência. Fonville cabeceou de perto, mas não conseguiu marcar.
O empate veio na metade da segunda etapa. Vutsov falhou ao entregar a bola nos pés de Chery e, dessa vez, o experiente jogador surinamês marcou: 1 a 1. O NEC tentou aproveitar o momento e levou perigo com Tadic, cujo chute foi defendido por muito pouco.
O risco de contra-ataques dos búlgaros nunca esteve distante por causa da conhecida tática arriscada de Dick Schreuder. Isso ficou evidente quando Armstrong Oko-Flex apareceu de repente diante de Crettaz. Com um grande reflexo, o goleiro evitou que o Levski fizesse 2 a 1, contrariando o que se via em campo.
Nos instantes finais, o NEC aumentou a pressão mais uma vez. Vutsov defendeu um chute forte de Bryan Linssen e, em seguida, também evitou o gol em uma finalização potente de longe de Dennis Geiger.