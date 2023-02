Náutico x CRB ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela segunda rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e CRB se enfrentam na tarde deste sábado (4), nos Aflitos, às 17h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT Nordeste, na TV aberta, do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do Onefootball, no streaming.

Após estrear com vitória, o Náutico entra em campo buscando um novo triunfo para seguir líder isolado do grupo B. Denílson e Matheus Carvalho estão machucados.

Do outro lado, o CRB também ganhou na primeira rodada e divide a liderança do grupo A com outras três equipes. O time perdeu Gum e Emerson por lesão, entretanto, João Paulo foi regularizado e está disponível.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Odivan (Paulo Miranda), Diego Matos; Maganbeira, Gauto, Souza, Gabriel Santiago (Régis); Paul Villero e Júlio.

Escalação do provável do CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Saimon, Fábio Alrmão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e Rafael Longuine; Mike, Copete (Renato) e Anselmo Ramon.

Desfalques

Náutico

Denílson e Matheus Carvalho estão lesionados.

CRB

Gum e Emerson estão lesionados.

Quando é?