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Graças a uma atuação convincente durante boa parte da partida contra a Sérvia, a seleção alemã mantém vivas suas chances de chegar às quartas de final da Liga das Nações. Na vitória por 3 a 1 (2 a 0) em Belgrado, um estreante rouba a cena e pode acrescentar à Alemanha uma qualidade que faltava à equipe havia anos.

Além disso, o capitão Joshua Kimmich está de volta ao time titular e mostra que o meio-campo também funciona muito bem com ele no comando. Enquanto isso, um reforço contratado pelo Bayern de Munique no verão pode perder espaço. As lições da noite de sexta-feira.

Seleção alemã: Brajan Gruda empolga em estreia adiada

Já em sua apresentação como novo técnico da seleção alemã, no fim do verão, Jürgen Klopp havia dado a entender que o jogo pelas pontas voltaria a ganhar destaque sob seu comando. Enquanto seu antecessor, Julian Nagelsmann, muitas vezes escalava apenas um atacante de lado, como Leroy Sane ou Jamie Leweling, e preferia explorar os espaços entre o centro e as pontas com a dupla criativa formada por Jamal Musiala e Florian Wirtz, Klopp logo deixou claro que seguiria outro caminho na organização ofensiva.

"Qualquer equipe consegue fechar o meio; os armadores de hoje jogam pelas pontas", disse Klopp na época. Era um diagnóstico bastante preciso para explicar por que o ataque da seleção alemã tantas vezes ficou travado nos últimos anos e pareceu previsível para os adversários. Sobretudo contra rivais fechados na defesa, como ficou evidente na eliminação para o Paraguai na Copa do Mundo, a equipe alemã enfrentou dificuldades repetidamente. Faltavam velocidade e qualidade no um contra um para transformar em resultados concretos a criatividade que existia pelo centro.

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Nos quatro primeiros jogos sob o comando de Klopp, vários candidatos tiveram, portanto, a oportunidade de atuar pelos lados do ataque. Na Data Fifa do início de outubro, o treinador escalou cinco jogadores diferentes: Lennart Karl, do Bayern de Munique, Said El Mala, do Colônia, Derry Scherhant, do Freiburg, Kevin Schade, do Brentford, e Karim Adeyemi, do Barcelona. Todos mostraram bons sinais, mas nenhum convenceu por completo.

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Contra a Sérvia, Brajan Gruda fez sua aguardada estreia com a camisa da seleção alemã. Klopp já havia convocado o jogador do RB Leipzig para sua primeira lista, mas uma distensão muscular abdominal frustrou os planos de última hora. Antes disso, o técnico havia ressaltado várias vezes que Gruda, a quem chamou de "jogador de futebol de rua", tinha um papel importante em seus planos e estava no topo de sua lista de observação havia alguns anos. "Ele é um jogador muito habilidoso, que ainda não atingiu todo o seu potencial. Nem precisa, nessa idade, mas já deu muitos sinais positivos", afirmou Klopp.

Cercado de grandes expectativas, o jogador de 22 anos mostrou seu valor de forma impressionante na noite de sexta-feira. Gruda se integrou bem às combinações da equipe alemã, tentou usar sua velocidade em arrancadas e partiu para o um contra um contra o lateral-esquerdo sérvio Petar Sukacev, que em alguns momentos ficou completamente perdido. Ainda no primeiro tempo, uma dessas arrancadas poderia ter rendido uma assistência, não tivesse Kai Havertz desperdiçado de forma lamentável, cabeceando para fora após um cruzamento preciso de Gruda.

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Depois do intervalo, o jogador do RB Leipzig coroou sua atuação com uma bela jogada individual de mais de 50 metros, concluída com um chute tão bonito quanto seco da entrada da área, sem chances de defesa. Segundo o portal de estatísticas OPTA, Gruda teve êxito em nove de suas 14 tentativas de drible contra a Sérvia. Nos últimos dez anos, essa marca só havia sido alcançada uma vez com a camisa da seleção alemã: por Jamal Musiala na Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, o astro do Bayern chegou a completar 13 dribles.

Após o apito final, Klopp elogiou bastante a primeira partida de Gruda pela seleção principal. O atacante teve uma atuação "incrível", avaliou o treinador. Já do impotente Sukacev, Klopp sentiu apenas pena: "O lateral-esquerdo é um coitado!"

Getty Images

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Seleção alemã: novo meio-campo também funciona com Joshua Kimmich

Ao menos nos dois jogos anteriores, a seleção alemã aparentemente não sentiu tanta falta de Joshua Kimmich. Depois que o capitão ficou fora das convocações de Jürgen Klopp tanto para o primeiro confronto contra a Sérvia quanto para o segundo jogo contra a Grécia, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof e Florian Wirtz formaram o trio de meio-campo nas duas partidas.

E os três se saíram bem na maior parte do tempo. Pavlovic atuou como volante na função de Kimmich, enquanto Bischof, em apenas seu segundo jogo pela seleção, e Wirtz ocuparam os espaços entre o centro e as pontas. O entrosamento foi fantástico. Não por acaso, o gol de Bischof que abriu o placar no primeiro confronto com os sérvios surgiu de uma combinação do trio, com a colaboração da trave. Depois, Wirtz marcou o segundo.

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"Nós três nos entendemos bem", disse Bischof. Wirtz afirmou que foi "muito, muito divertido" jogar ao lado dele. "Ele se movimenta de maneira muito, muito inteligente pelos espaços e é muito bom com a bola." Já o goleiro Jonas Urbig avaliou "que a conexão entre Pavlo e Tom funcionou muito bem. Eles conduziram muito bem o jogo."

Kimmich, por sua vez, ficou limitado a assistir. Teve de ver não só seus dois companheiros de Bayern e Wirtz deixarem suas marcas no jogo da seleção alemã, mas também, pouco depois, comentaristas conhecidos voltarem a aparecer para questionar a influência do jogador de 31 anos sobre a equipe alemã.

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Klopp criticou claramente essa situação antes do segundo confronto com os sérvios. "Não é tão simples ficar feliz com a atuação de dois jogadores jovens (Pavlovic e Bischof; nota da redação), com toda a razão, porque eles foram bem, e então transformarem isso na seguinte história: 'O que isso significa para Kimmich?'", disse o treinador, antes de enfatizar: "Nada! Porque Jo Kimmich é um grande jogador. Não significa nada!"

E quem diria: na noite de sexta-feira, em Belgrado, o jogador do Bayern de Munique mostrou a qualidade que tem e como ainda pode ser importante para a seleção alemã no futuro. Além de registrar, como de costume, o maior número de toques na bola e de passes entre todos os atletas que entraram em campo, ele voltou a ser, logo em seu retorno, o principal articulador do jogo alemão, participando de quase todos os ataques perigosos. Em resumo: o meio-campo também parece funcionar muito bem com o capitão.

Getty Images

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Seleção alemã: disputa pela lateral esquerda está completamente aberta

Enquanto Jürgen Klopp aparentemente já definiu Phillip Treu como novo titular na lateral direita da linha de quatro defensores, afinal, o jogador do Freiburg começou quatro dos cinco jogos da Liga das Nações e teve atuações bastante sólidas, a disputa pela lateral esquerda está mais aberta do que há muito tempo.

Em teoria, o treinador tem três opções à disposição. No início, Nathaniel Brown era apontado como o claro favorito, provavelmente também por causa de sua transferência do Eintracht Frankfurt para o Bayern de Munique no verão. Ao menos nos dois primeiros jogos, contra Holanda e Grécia, David Raum (RB Leipzig) e Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) tiveram de esperar sua vez. Brown recebeu a preferência.

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Desde então, porém, a situação parece ter mudado claramente a favor do jogador do Stuttgart. Contra a Sérvia, Mittelstädt foi titular pela segunda vez consecutiva e, também pela segunda vez seguida, o jogador de 29 anos fez uma ótima partida. Depois de já ter dado a assistência para Florian Wirtz no primeiro confronto com a Sérvia, Mittelstädt voltou a contribuir na sexta-feira.

Imediatamente antes do gol que abriu o placar, ele conquistou um escanteio com uma arrancada determinada e, poucos instantes depois, cobrou a bola na área. Lá, encontrou Kai Havertz, por meio de quem a bola chegou a Srdan Babic, da Sérvia. O sérvio desviou contra o próprio gol, sem chances de defesa, o cabeceio que, a princípio, não parecia tão bem colocado. De modo geral, Mittelstädt participou de vários bons ataques da seleção alemã, levou perigo repetidas vezes com cruzamentos para a área adversária e, além disso, não deu espaço na defesa.

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Pelo menos por enquanto, o jogador do Stuttgart deve ter garantido a vaga na lateral esquerda da linha de quatro defensores. Se Mittelstädt continuar apresentando atuações tão boas com regularidade, Klopp terá dificuldade para encontrar argumentos a favor do retorno de Brown ou Raum.

IMAGO

Seleção alemã: classificação atual da Liga das Nações