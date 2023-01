Napoli x Cremonese ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Itália 22/23

A partida será disputada nesta terça-feira (17), no Diego Armando Maradona; veja como acompanhar na internet

Napoli e Cremonese se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, pelas oitavas de final da Copa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Líder isolado do Campeonato Italiano, com 47 pontos, nove de vantagem do Milan, vice-líder, e com um bom desempenho na fase de grupos da Champions League, o Napoli concentra sua forças na Copa. A equipe faz sua estreia contra a Cremonese na competição.

Para o duelo, o técnico Luciano Spalletti não deve ter nenhum desfalque de último hora. A princípio, o treinador deve mandar para campo o mesmo time que bateu a Juventus, por 5 a 1, na última rodada da Serie A.

Do outro lado, a Cremonese, que ocupa o último lugar, com 7 pontos em 18 jogos, do Italiano, quer surpreender o Napoli neste jogo único da Copa. A equipe do técnico Massimiliano Alvini terá o desfalque do zagueiro Vlad Chriches, machucado.

Em toda a história, este será o 24º duelo das equipes. O Napoli, por sua vez, conquistou 11 vitórias, empatou oito e perdeu quatro vezes. Além disso, essa será a terceira vez que as equipes se enfrentam por uma oitavas de final da Copa da Itália, antes haviam disputado jogos de ida e volta na competição de 1994/95, com o Napoli se classificando para às quartas de final.

Prováveis escalações

Escalação do provável Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Rui; Lobotka, Zielisnki e Anguissa; Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.

Escalação da provável Cremonese: Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Quagliata; Ghiglione, Pickel, Meite, Valeri; Okereke, Tsadjout e Dessers.

Desfalques

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Cremonese

Vlad Chriches, machucado, é desfalque certo.

Quando é?