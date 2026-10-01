Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, fez uma promessa a seu astro Cristiano Ronaldo, garantindo que revelará tudo o que aconteceu entre eles em um momento posterior.
A seleção de Portugal visita a Dinamarca, no estádio Parken, na capital dinamarquesa Copenhague, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.
Minutos antes da partida, Jesus foi questionado sobre a crise que o envolveu com Cristiano Ronaldo nas últimas horas, e que levou o capitão do Al-Nassr saudita a deixar a concentração de Portugal de forma definitiva.
Jesus disse, em declarações divulgadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano por meio de sua conta pessoal no "X": "Vou explicar tudo depois da última partida".
O treinador português se refere à partida na qual a seleção de seu país receberá a Noruega, no próximo domingo, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio europeu.
Jesus acrescentou: "Tenho longos anos no futebol, e sei que não fiz nada que devesse ter feito as coisas acontecerem de forma diferente".
E concluiu: "Depois da partida contra a Noruega, falaremos sobre esse assunto. Não vou me esconder nem fugir dele. Ninguém pode tirar o que Cristiano representa. Ele é um símbolo, e isso não está em questão".
Ronaldo havia deixado a concentração da seleção de Portugal, ontem (quarta-feira), retornando à capital espanhola, Madri, após uma crise que surgiu entre ele e Jesus, por conta de não ter participado da partida contra a Noruega, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.
O astro português tomou a decisão de partir poucas horas após as declarações de Jorge Jesus, nas quais ele afirmou ser quem tem a primeira e a última palavra na seleção, admitindo que não cumpriu a promessa feita ao "Don" de participar de parte da última partida contra a Noruega.
A seleção de Portugal entra na partida contra a Dinamarca na liderança do Grupo 4 da Liga das Nações da Europa, com 6 pontos, enquanto os donos da casa aparecem na terceira colocação, com 3 pontos, atrás da Noruega no saldo de gols.