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Éder Militão percorreu um longo caminho na recuperação da lesão, mas não quer mais esperar. Depois de recuperar as condições de jogo pelo Real Madrid, seu objetivo agora é reconquistar a vaga de titular e voltar ao nível que apresentava antes da lesão.

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De acordo com o jornal espanhol AS, o zagueiro brasileiro enfrentou longos dias de trabalho duro, entre treinos pela manhã e à tarde, sessões intensas de reabilitação do joelho e fisioterapia, sem desistir em nenhuma etapa da recuperação.

Militão se lesionou na partida contra o Alavés, em um jogo no qual fazia o que mais ama. No início, todos acreditaram que se tratava de um problema muscular simples, mas os exames posteriores revelaram uma ruptura no tendão próximo ao músculo, na perna esquerda.

A lesão representou um novo revés para o zagueiro brasileiro, que havia sofrido uma lesão semelhante em dezembro passado, quatro meses antes, no confronto com o Celta de Vigo.

Para um jogador do nível de Militão, a lesão significava voltar à estaca zero e se submeter a um novo programa de reabilitação. Poucos dias depois, ele passou por cirurgia na cidade finlandesa de Turku, realizada pelo médico Lasse Lempainen, no hospital esportivo Mehiläinen.

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Lempainen é considerado um dos principais especialistas da área atualmente, e suas previsões sobre o tempo de ausência do zagueiro brasileiro não falharam: ele estimou cerca de cinco meses longe dos gramados, para que o jogador pudesse voltar nas melhores condições possíveis.

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Com visitas periódicas a Turku e sessões intensas de reabilitação na Cidade Esportiva do Real Madrid, em Valdebebas, Militão seguiu um programa específico para se preparar para o retorno aos gramados, sem pressa, mas trabalhando sem parar.

O retorno era o único objetivo em sua cabeça, e os sinais de que ele seria alcançado começaram a surgir no fim de setembro passado, depois de treinar desde agosto ao lado de Endrick, em um campo vizinho ao local onde o restante do elenco treinava.

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O zagueiro brasileiro fez diariamente treinos variados, que incluíam flexibilidade, agilidade, força e velocidade, para medir a evolução de sua condição física e garantir a recuperação gradual de suas capacidades.

Getty Images

Em setembro, Lempainen viajou a Madri para avaliar a situação da cirurgia, e o resultado foi o esperado: foi confirmado que Militão estava pronto para voltar aos treinos coletivos.

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Poucos dias depois, o jogador se juntou aos treinos com o grupo e ganhou seus primeiros minutos contra o Sevilla, ao entrar no lugar de Fede Valverde aos 85 minutos, voltando a jogar seis meses depois da grave lesão.

O retorno não foi como ele sonhava, mas era muito aguardado pelo jogador, que também recebeu elogios do técnico José Mourinho: "Ele é um jogador fantástico, mas treinou apenas três semanas. É um jogador muito importante para o grupo".

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Mourinho deu ao zagueiro brasileiro a chance de ser titular em uma partida da Liga dos Campeões contra o AEK, e ele começou o jogo jogando após 180 dias de ausência.

Militão quase marcou um gol na partida, em um chute defendido pelo goleiro do time grego, e depois do jogo falou com sinceridade sobre sua condição física e a sensação de voltar.

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"Eu me sinto muito bem, mas estou com muita dor. Estou feliz por voltar e fazer o que tanto amo, depois de seis meses fora, e por conseguir jogar 90 minutos. Todos precisamos estar preparados, porque temos muitos jogos pela frente", disse o zagueiro brasileiro.

No entanto, depois de recuperar seu lugar entre os titulares, Militão não quer mais esperar e busca resgatar a imagem que tinha antes da lesão, quando se destacava pela velocidade, pela força nas divididas e pela eficiência na recuperação de bola, além de ser uma peça confiável na defesa.

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Por isso, o jogador continuou trabalhando para elevar seus níveis de condicionamento físico em Valdebebas, mas sua missão não será fácil, já que atualmente ele é a quarta opção para a zaga.

À frente de Militão na hierarquia dos zagueiros estão Dean Huijsen e Ibrahima Konaté, que se entrosaram perfeitamente e formam uma dupla sólida no miolo de zaga, enquanto Antonio Rüdiger aparece entre eles e o zagueiro brasileiro na disputa por espaço.

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Militão já não espera que sua missão seja fácil, mas não quer esperar mais. Por isso, aproveitou a atual pausa para a Data Fifa para seguir treinando, na esperança de ganhar minutos contra Celta de Vigo, PSV ou Alavés, confrontos que não lhe trazem boas lembranças.

Mesmo assim, o zagueiro brasileiro não quer passar mais tempo no banco de reservas e se apega à chance de voltar rapidamente à equipe titular.