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Claudio Giráldez, técnico do Celta de Vigo, reconheceu a dificuldade do confronto que sua equipe disputou contra o Real Madrid, apesar da derrota por 2 a 1 na 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

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Ele afirmou que sua equipe esteve perto de sair do Santiago Bernabéu com um resultado positivo, mas pagou o preço pela queda no controle da posse de bola no segundo tempo e por não aproveitar as chances que teve.

Na entrevista coletiva após a partida, Giráldez falou sobre os detalhes do confronto e os motivos que levaram à derrota de sua equipe nos minutos finais. Ele também comentou o desempenho de seus jogadores e o impacto das substituições do Real Madrid, além de sua posição sobre as decisões da arbitragem e os protestos registrados no jogo.

O técnico do Celta de Vigo explicou que sente uma mistura de satisfação e decepção, já que seus jogadores fizeram uma partida forte diante de um adversário do tamanho do Real Madrid, mas não conseguiram manter a vantagem até o fim.

"Há dois pontos de vista: você pode ficar satisfeito porque o Real Madrid marcou um gol no fim e estava lutando para se manter vivo na partida, mas isso não é suficiente", disse, apontando que sua equipe perdeu a bola de forma muito ruim no segundo tempo.

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Giráldez acrescentou que sua equipe poderia ter mantido a vantagem se não fosse a queda no nível de controle da bola, destacando que Thibaut Courtois salvou o Real Madrid com uma defesa importante antes do gol de empate.

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Ele também considerou que o banco de reservas merengue fez a diferença no duelo, já que as substituições deram aos donos da casa um novo impulso ofensivo, embora o Celta não tenha permitido que eles criassem muitas chances.

Sobre os protestos relacionados à arbitragem, Giráldez se recusou a entrar em detalhes sobre as decisões polêmicas e reafirmou seu respeito pelos árbitros, mesmo que eles possam cometer erros durante as partidas. "Não é fácil apitar. Tenho o máximo respeito por eles. Há coisas em que acertam e outras em que erram, e não vou comentar mais do que isso", disse, limitando-se a esse comentário, sem fazer acusações diretas.

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O treinador falou sobre o plano para enfrentar o Real Madrid, explicando que sua comissão técnica identificou os pontos fracos do time merengue e conseguiu organizar bem a pressão em bloco baixo. No entanto, admitiu que seus jogadores não tiveram coragem suficiente na pressão alta e foram muito afetados pelo andamento da partida no segundo tempo.

Ele ressaltou que sua equipe lançou ataques contínuos, embora tivesse tempo suficiente para administrar melhor o confronto, e afirmou que marcar um segundo gol teria dado ao time uma grande vantagem.

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Giráldez também apontou a dificuldade de lidar com o potencial ofensivo do Real Madrid, especialmente nas bolas paradas, explicando que seus jogadores, às vezes, não estavam totalmente concentrados para aproveitar os espaços disponíveis e que acertar três ou quatro passes teria sido suficiente para lhes dar uma chance de marcar.