“Não vejo ninguém”... Ahmed Fattouh zomba de Yamal

Ahmed Fattouh, lateral-esquerdo da seleção egípcia, teve um desempenho notável durante o confronto dos Faraós contra a Espanha, na terça-feira passada, no âmbito dos preparativos das duas equipes para a Copa do Mundo de 2026.

Durante o primeiro tempo da partida, que terminou empatada sem gols, Ahmed Fattouh enfrentou a estrela da Espanha, Lamine Yamal, e conseguiu neutralizar sua periculosidade.

Yamal não teve grande destaque na partida contra o Egito antes de ser substituído, tendo enfrentado grande dificuldade para furar a lateral esquerda da seleção egípcia, onde o jogador do Zamalek o marcou com sucesso.

Fattouh recebeu muitos elogios no Egito após seu desempenho contra a Espanha, o que levou alguns torcedores a zombarem de Yamal nas redes sociais.

Por sua vez, Fathou comemorou as mensagens de elogio que recebeu, bem como algumas publicações que comentaram seu confronto com Yamal.

Através do recurso “Stories” em sua conta no Instagram, Fathou repostou vários tweets, um dos quais incluía uma foto dele controlando a bola na frente de Yamal com a legenda “Não vejo ninguém”.

Ele também publicou outra com a legenda “Bom dia, tio Fathou... Yamal já saiu ou ainda está aí?”... em referência à expressão comum “colocou no bolso”, que se usa quando um zagueiro se destaca diante de um atacante e o impede de criar perigo.

Por sua vez, o programa espanhol “El Chiringuito” afirmou que Ahmed Fathou, jogador da seleção egípcia, zombou de Lamine Yamal.

E continuou: “Compartilhou a história de um fã que diz: ‘Não vejo ninguém’”.

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