A partida entre Real Madrid e o anfitrião Racing Santander, na tarde deste domingo, pelo Campeonato Espanhol, teve um episódio curioso protagonizado por Aurélien Tchouaméni, estrela do clube merengue.
Aos 50 minutos, Tchouaméni avançou em direção à área do Racing e chutou uma bola foguete que passou ao lado da meta, mas acabou atingindo o rosto de uma das crianças que estavam nas arquibancadas.
As imagens de televisão mostraram que a criança tentou evitar que a bola atingisse seu rosto, mas não conseguiu, caindo em um choro intenso.
Após alguns minutos, a câmera voltou a registrar a marca do impacto no rosto da criança.
Por sua vez, Hassan Al-Aidrous, narrador da partida pelos canais beIN Sports, aproveitou o lance para lembrar de um episódio anterior protagonizado por Tchouaméni.
Hassan disse, em tom de ironia: "Tchouaméni não o poupou, como fez com Valverde na temporada passada".
O narrador faz referência à famosa briga entre Tchouaméni e Valverde na temporada passada, que resultou na internação do jogador uruguaio no hospital.
O narrador pediu que Tchouaméni procurasse a criança após a partida para confortá-la depois do susto que sofreu.
Minutos depois, ele também pediu que se encontrasse uma solução para as crianças, após Diomande chutar uma bola foguete que também foi parar nas arquibancadas e, inclusive, atingir outra criança.