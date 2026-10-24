O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, esquentou o clima do aguardado clássico diante do Barcelona, depois de defender sua equipe frente às críticas e se recusar a revelar seu plano tático para a partida, soltando declarações irônicas durante a coletiva de imprensa antes do confronto deste domingo, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
Em resposta a uma pergunta sobre o Barcelona receber elogios exagerados enquanto o Real Madrid é alvo de críticas excessivas, Mourinho disse: "Se as pessoas achavam, há uma semana, que sofreríamos uma derrota acachapante, continuarão achando isso. Não me afeta ouvir as pessoas falarem bem do Barcelona, pois isso não é da minha conta".
E acrescentou que o Barcelona merece os elogios quando apresenta níveis diferenciados, mas frisou que o Real Madrid ainda está no começo de seu projeto, esclarecendo: "Somos vistos como uma equipe pronta, e isso é muito difícil no futebol, mas ainda não chegamos a esse estágio. Trabalhamos por apenas três meses, e o período de preparação contou com a chegada de jogadores a cada semana, e depois veio a pausa".
E continuou: "Ainda estamos nas primeiras etapas, em que o técnico conhece os jogadores, analisa seu desempenho e define as linhas de trabalho, enquanto os jogadores conhecem suas ideias. Por isso, não acho justo comparar uma equipe nesse estágio com outra que está entrosada há anos".
Sobre a barba que deixou crescer dias atrás, e se ela lhe traz sorte, Mourinho ironizou a ideia dizendo: "A questão não é nenhuma superstição. Será que estou mal com a barba? Será que devo mudá-la?", antes de afirmar que é um dos poucos no mundo do futebol que não acreditam em superstições.
No que diz respeito ao seu plano para o clássico e à escalação titular, o técnico português se recusou a dar qualquer detalhe, limitando-se a dizer: "Não vou responder a essa pergunta, é melhor você fazer outra. Não vou falar sobre planos, jogadores ou escalação".
Mourinho também tratou com ironia uma pergunta sobre as fragilidades defensivas de sua equipe e a possibilidade de adotar um estilo mais ofensivo, dizendo ao jornalista: "Você é esperto, mas eu não sou bobo!".