Uma jogada na atuação de gala de Stephen Curry contra o Orlando Magic impressionou especialmente o técnico dos Warriors, Steve Kerr.
"Foi um arremesso impossível", disse Kerr após a partida da NBA na noite de sábado para domingo, ao comentar uma cesta importante de seu astro. A 25 segundos do fim, Curry usou a tabela em um arremesso que misturou floater e gancho para colocar os Warriors na frente, e a equipe acabou vencendo por 126 a 119 na prorrogação.
"Ele é único. Não sei se há mais alguém no mundo capaz de acertar esse arremesso", continuou Kerr, elogiando Curry. O jogador de 38 anos contribuiu com 41 pontos para a vitória dos Warriors e, com isso, superou definitivamente LeBron James em um ranking especial. Desde que completou 35 anos, Curry anotou pelo menos 40 pontos em 16 jogos da NBA. James conseguiu 15 partidas assim, seguido por outro ícone da NBA, Michael Jordan (12).
"Sinto um orgulho enorme quando penso em quanto trabalho há por trás disso, especialmente depois de algumas lesões", afirmou Curry.
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📝 Bio:
Cresci perto da bela Trier, a cidade mais antiga da Alemanha. Após estudar Letras Alemãs, fiz um estágio na GOAL e me saí bem o suficiente para logo depois fazer meu treinamento em Munique. Desde 2017, trabalho como editor na GOAL e SPOX.
⚽ Como comecei no futebol:
Pelo que me lembro, o jovem Lars Ricken, em meados dos anos 90, foi o primeiro herói da minha infância. A vitória da Alemanha na Euro 1996, o primeiro grande torneio que acompanhei conscientemente, consolidou meu amor pelo futebol desde então.
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🌟 Meus momentos favoritos no futebol:
O gol de ouro de Oliver Bierhoff na final da Euro 1996, o gol decisivo de Mario Götze na final da Copa do Mundo 2014. E menos óbvio, mas igualmente importante: Aos sete anos, vivenciar no estádio como nosso Eintracht Trier eliminou primeiro o campeão da UEFA, Schalke, e depois o campeão da Champions League, Borussia Dortmund, na DFB-Pokal.