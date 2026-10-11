"Não sei o que o árbitro de vídeo faz profissionalmente, mas hoje aparentemente ele não olhou", disse o zagueiro do Mainz 05. O gol de Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen, aos 55 minutos, no lance em que antes o atacante Patrik Schick havia recebido a bola na mão, foi para ele um "ponto decisivo".

Era "claro" que aquilo tinha sido uma infração punível, disse Posch após a derrota em casa por 4 a 3 (2 a 2) para o Werkself. Ele admitiu que precisava "olhar isso de novo, mas, pelo que ouvi, ele leva a bola de uma forma muito vantajosa para si. Se isso não é mão, não sei o que é." A bola bateu diretamente da barriga na mão de Schick em seu domínio e, dali, sobrou para Quansah, que primeiro parou em sua finalização, mas depois marcou de cabeça no rebote.

Posch não falou com o árbitro Max Burda, "mas para Nadiem Amiri ele disse que não foi mão", afirmou o austríaco. Aparentemente, a infração não foi interpretada como tendo ocorrido imediatamente antes do gol. "Me disseram que, se o autor do gol tivesse tocado na bola com a mão, provavelmente teria sido uma", disse o diretor esportivo do Mainz, Niko Bungert: "Assim, pelo regulamento, provavelmente foi um gol legal." Ainda assim, isso foi "muito amargo e parece injusto".

O técnico do Mainz, Urs Fischer, que havia protestado à beira do campo após o gol e durante a revisão do VAR, evitou o debate depois da partida. "Hoje eu não deveria falar sobre o árbitro", disse Fischer, e preferiu buscar as causas dentro da própria equipe: "Nosso jogo hoje simplesmente não foi bom o suficiente, então é preciso falar sobre os erros que cometemos hoje."