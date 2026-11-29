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Voltou a polêmica sobre o fato de o alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, não usar o espanhol nas entrevistas coletivas, apesar de estar perto de completar seu terceiro ano no comando do time catalão e de aparecer com frequência diante da imprensa para responder às perguntas dos jornalistas. Até agora, ele nunca respondeu a uma pergunta sequer em espanhol.

O assunto voltou à tona após a entrevista coletiva que antecedeu o duelo entre Barcelona e Deportivo La Coruña, quando Flick explicou que ainda não se sente à vontade o suficiente para falar em espanhol. O treinador disse que não pretende se arriscar nem mesmo depois de beber, antes de brincar com os jornalistas que nem sequer bebe e que, portanto, essa opção está descartada.

A coletiva aconteceu antes do confronto entre as duas equipes, válido pela 14ª rodada de LaLiga, disputado no estádio Riazor. O Barcelona buscava manter a sequência de vitórias e reforçar sua posição na liderança, enquanto o Deportivo entrou em campo na 12ª colocação, com 15 pontos.

E o Barcelona de fato conquistou uma vitória ampla sobre o anfitrião, por 5 a 1 : Lamine Yamal e Dani Olmo marcaram no primeiro tempo, e Raphinha se encarregou de anotar três gols na etapa final, levando o time catalão a um triunfo que consolidou sua liderança em LaLiga.

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Com a vitória, o Barcelona chegou a 39 pontos em 14 jogos e abriu cinco pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, segundo colocado com 34 pontos. O Real Madrid ocupa a terceira posição, com 33 pontos, enquanto o Deportivo La Coruña ficou estacionado nos 15 pontos, na 13ª colocação.

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O programa “Carrusel Deportivo”, da rádio “Cadena SER”, abordou a postura do treinador alemão e a classificou como um “ponto fraco”. Vários jornalistas debateram os motivos que podem levá-lo a continuar usando o inglês em suas entrevistas coletivas, apesar do longo tempo desde que assumiu o comando da equipe.

Santi Ovalle afirmou que Flick não quer falar em espanhol porque não é sua língua materna e porque sabe que cada palavra que diz é submetida a um escrutínio rigoroso. Por isso, não quer usar um idioma que não domina 100%.

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Jordi Martí concordou com essa análise, explicando que os treinadores passam por um escrutínio intenso em suas declarações e que cada palavra que dizem é analisada com cuidado. Isso torna necessário que expressem suas ideias no idioma que lhes permite transmitir o máximo de detalhes e nuances.

Martí acrescentou que os treinadores enfrentam a imprensa praticamente a cada três dias e precisam responder às mais variadas perguntas, por isso devem ser capazes de expressar o que querem dizer com a maior clareza possível.

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No entanto, o jornalista catalão levantou outro ponto, relacionado ao idioma oficial do clube. Ele ressaltou que Flick deveria se lembrar de que, segundo o estatuto do Barcelona, o idioma oficial do clube é o catalão, e acrescentou que isso também deveria valer para ele.

Por sua vez, Santi Ovalle revelou que o idioma usado no dia a dia do elenco com Flick é o inglês, o que significa que o treinador alemão ainda depende dele para se comunicar com seus jogadores, apesar de estar perto de sua terceira temporada no Barcelona.

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Ovalle destacou que Flick já começou a entender algumas palavras em espanhol e citou um episódio durante uma entrevista coletiva, quando o técnico recebeu uma pergunta em espanhol e conseguiu compreendê-la por completo. Segundo ele, isso mostra sua capacidade de assimilar o idioma, ainda que não tenha chegado ao ponto de falá-lo diante da imprensa.

Já Bruno Alemany apresentou uma interpretação diferente. Para ele, o uso do inglês por Flick no início de sua passagem pelo Barcelona talvez tenha sido uma decisão inteligente, pois lhe permitia evitar entrar em detalhes que não conseguiria expressar com precisão em outro idioma. Mas, na sua visão, essa justificativa já não convence depois de quase três anos.

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Alemany acrescentou que Flick, que está em sua terceira temporada à frente da comissão técnica do Barcelona, teve tempo suficiente para aprender o idioma, e considerou que a manutenção da situação atual passou a merecer uma revisão, diante do período que ele já passou no clube catalão.

Assim, a questão do idioma de Flick segue presente no debate da imprensa sobre o Barcelona, entre quem compreende seu desejo de expressar suas ideias com precisão em um idioma que domina e quem entende que o longo tempo no clube já seria suficiente para começar a falar em espanhol, ou até mesmo em catalão, o idioma oficial do clube.