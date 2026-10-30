O espanhol Xabi Alonso, treinador do Chelsea, afirmou que o foco de seu time está atualmente voltado por completo para a Premier League, antes do aguardado confronto diante do Manchester United, neste sábado, no estádio de Stamford Bridge, ressaltando a importância de retomar o ritmo das vitórias após os tropeços recentes diante do Tottenham na Premier League e do Liverpool na Copa da Liga, na última semana.

Alonso declarou, sobre o grande duelo que se aproxima, na coletiva de imprensa referente à partida que concedeu nesta sexta-feira e que foi divulgada pelo site "Sky Sports": "Voltamos novamente ao clima da Premier League, que, para mim, é a principal e mais importante competição para nós neste ano e em praticamente todos os anos. É um grande jogo; não tivemos muito tempo para nos preparar, mas é muito importante, depois da última partida que disputamos em casa, continuarmos vencendo e recuperarmos aquela sensação de vitória".

E acrescentou, sobre a evolução tática da equipe: "Assim que deixamos Liverpool, começamos a pensar no confronto com o United. Vi uma versão melhor da nossa na quarta-feira em comparação com o que apresentamos no sábado, mesmo que o resultado não tenha sido o que queríamos nas duas ocasiões. Esta é uma jornada na qual se atravessam momentos difíceis e temos que aprender com eles".

Em resposta às perguntas relacionadas à pouca participação do jovem Estêvão nesta temporada, Alonso negou totalmente a existência de qualquer intenção de emprestá-lo em janeiro, afirmando: "Sim, com certeza, ele vai jogar. A temporada é longa e haverá oportunidades para todos, e ele terá seus minutos sem dúvida alguma. Ainda estamos no início da temporada, mas ele estará presente".

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E prosseguiu o treinador do Chelsea, explicando: "Não é uma questão de esforço dele, mas sim do contexto dos jogos; ele é um garoto incrível. Ainda estamos no mês de outubro e ele terá um papel importante. Não é segredo que todos os jogadores querem estar em campo e participar, e eu assumo a responsabilidade por isso; todos têm que estar prontos, e cada partida tem a sua importância. Estêvão treina bem e sua atitude é extremamente positiva".

No campo das lesões, Alonso revelou a natureza da lesão do zagueiro Maxence Lacroix, que deixou o gramado machucado na eliminação do Chelsea da Copa da Liga diante do Liverpool: "O Max sofreu uma lesão, e esperamos que ele não esteja disponível antes da próxima data Fifa; ele ficará ausente por várias semanas".

E sobre a possibilidade de retorno do goleiro Emiliano Martínez antes da data Fifa, explicou: "Sim, há chance de ele voltar. Temos que esperar ao longo da próxima semana e ver como as coisas vão evoluir, e, se estiver apto a jogar, é provável que use uma máscara no rosto".

Quanto à sua opinião sobre a situação atual do treinador do Manchester United, Michael Carrick, que passou a estar ameaçado de demissão diante da falta de qualquer vitória de seu time nas últimas 8 partidas disputadas em todas as competições, Alonso manifestou todo o seu apreço por ele, afirmando: "Tenho muito respeito por ele, e nutro grande simpatia pelo Michael como treinador; eu o conheço bem, já que nos enfrentamos como jogadores em campo no passado, mas, além disso, não cabe a mim comentar sobre os detalhes dos assuntos dele".

Já sobre o desafio que a equipe do Manchester United representa, Alonso acrescentou: "Seja qual for a circunstância, temos que nos preparar da mesma forma; controlamos apenas aquilo que podemos controlar, que é a nossa forma de preparação, nossas decisões e nossa mentalidade. O United tem um elenco forte, jogadores destacados e bons treinadores, então será uma partida muito difícil, e teremos que estar no nosso mais alto nível e na nossa melhor versão para conquistar a vitória".

Em outro contexto, Alonso revelou sua conversa com o craque do time, Cole Palmer, sobre a disciplina dentro das quatro linhas após seu cartão vermelho recente diante do Tottenham, afirmando: "Já conversamos sobre a partida e sobre as coisas que ele pode aprimorar para si mesmo, algo que fazemos constantemente. E, com certeza, não queremos que o cenário da expulsão se repita".

Alonso encerrou sua fala elogiando a mentalidade do jogador: "Em nossa conversa, focamos mais no lado futebolístico e naquilo de que precisamos dentro de campo, porque o Cole possui uma grande inteligência futebolística, ama o jogo e se diverte com ele, e esse foi o eixo central do nosso debate".