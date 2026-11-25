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Após a derrota do Bayern de Munique por 2 a 1 para o Lille, pela Champions League, na noite de quarta-feira, o técnico Vincent Kompany afirmou que o time precisa encontrar satisfação na luta em meio aos muitos desfalques. Ele também viu pontos positivos na derrota e citou o atual campeão PSG.

"Sobre o primeiro tempo: não poderíamos ter feito melhor", disse Kompany após o apito final, à DAZN, ao expressar sua satisfação com a atuação de sua equipe, bastante desfalcada , nos primeiros 45 minutos. Entre os jogadores, Konrad Laimer precisou atuar como centroavante . "O primeiro tempo foi como tínhamos imaginado", afirmou o treinador do Bayern.

Laimer também destacou a boa atuação na primeira etapa: "Fizemos um primeiro tempo muito bom. Colocamos em prática muita coisa da maneira como queremos jogar. Fomos muito intensos, recuperamos muitas bolas e vencemos muitos duelos", disse o austríaco.

O Bayern controlou o primeiro tempo da partida contra o terceiro colocado do Campeonato Francês e foi para o intervalo com uma merecida vantagem de 1 a 0, graças ao gol de cabeça de Dayot Upamecano, aos 15 minutos. Depois do intervalo, porém, o cenário mudou. Sem Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Alphonso Davies, todos lesionados, o maior campeão alemão perdeu cada vez mais o controle do jogo.

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Kompany: Bayern "não conseguiu mais encontrar seu ritmo" no segundo tempo

"No segundo tempo, não conseguimos mais encontrar nosso ritmo . Tentamos de tudo, não dá para acusar o time de falta de empenho ou algo assim", analisou Kompany. O Lille aproveitou os problemas do Bayern e virou o jogo em apenas três minutos, com um gol de Ayase Ueda, aos 62, e um gol contra de Aleksandar Pavlovic, aos 65.

Getty Images

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"O segundo gol, claro, não pode acontecer", criticou Kompany ao falar da atuação de sua equipe no lance do gol decisivo. Após uma cobrança de falta do próprio Bayern, já no campo de ataque, o Lille saiu em um contra-ataque rápido. Ethan Mbappe, irmão do astro do Real Madrid Kylian, avançou livre em direção ao goleiro Jonas Urbig e fez quase tudo certo na finalização, mas acertou a trave. A bola voltou e Pavlovic, ao tentar afastá-la, acabou mandando para a própria rede.

"Agora é uma questão de lutar. Precisamos voltar a vencer e fazer a máquina funcionar novamente. Às vezes, também é preciso encontrar satisfação nessa luta e encará-la de frente", disse Kompany sobre o caminho a seguir nas próximas semanas, que serão intensas. "Com certeza podemos tirar coisas positivas desse primeiro tempo. Mas, claro, o resultado era o mais importante hoje. Só que ele não decide a Champions League."

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Bayern na Champions League: PSG serve de incentivo

O belga também buscou animar a si mesmo e ao time com uma comparação ao campeão da Champions League nas duas últimas temporadas: "O PSG nem sequer terminou entre os oito primeiros até agora e, mesmo assim, conquistou o título duas vezes", lembrou Kompany. Em 2024/25 e 2025/26, o clube parisiense ergueu o troféu ao fim de cada temporada. Na fase de liga, porém, terminou em 15º lugar em 2024/25 e em 11º em 2025/26, sempre fora dos oito primeiros, e precisou passar pelos playoffs nas duas ocasiões.

O mesmo pode acontecer com o Bayern nesta temporada: após cinco das oito rodadas, a equipe soma oito pontos e ocupa atualmente o 15º lugar. "Não podemos deixar esse jogo na nossa cabeça por muito tempo", disse Kompany, que quer voltar rapidamente o foco para os próximos desafios. "Precisamos encontrar satisfação na luta que temos pela frente. Isso faz parte do futebol, nem sempre pode ser fácil."

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Na Bundesliga, o Bayern terá dois compromissos obrigatórios: visita o Hamburgo no sábado e recebe o SC Paderborn seis dias depois. Entre esses jogos, o clube tentará garantir vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha no confronto com o Hertha Berlim, líder da segunda divisão . Já na Champions League, uma vitória em casa contra o Slavia Praga, em 8 de dezembro, será urgente.

Laimer fala sobre os muitos desfalques do Bayern: "A qualidade individual, claro, ajuda"

Sobre a ausência de tantos jogadores importantes por lesão em Lille, Laimer disse: "Claro que são jogadores de alto nível, e muita qualidade faz falta. Principalmente quando o adversário joga fechado e você precisa encontrar soluções, a qualidade individual ajuda a decidir jogos ou marcar gols." Ele, porém, não aceita a situação do elenco como desculpa: "Estamos juntos e tentamos jogar futebol e vencer partidas com os jogadores que temos", afirmou o jogador versátil.

Getty Images

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Questionado sobre a função pouco habitual de camisa 9 na ausência do artilheiro Kane, Laimer disse que foi "diferente, sem dúvida". "Tentei jogar à minha maneira. Mas, claro, é estranho no começo: você ocupa outros espaços, tenta se apresentar para o jogo, o que às vezes funciona melhor e às vezes pior. Eu só tentei ajudar o time."