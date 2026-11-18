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Uma única notícia mudou os planos de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, antes do teste mais difícil da LaLiga. O astro que aterrorizou o Barcelona na temporada passada não estará no Camp Nou, e uma lesão séria no joelho o tirou do aguardado confronto.

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O Barcelona recebe um estímulo inesperado antes de uma de suas partidas mais difíceis antes da pausa de Natal. Está confirmada a ausência de Ademola Lookman, jogador do Atlético de Madrid, no duelo entre as equipes em 2 de dezembro, ao menos salvo uma grande surpresa.

O nigeriano sofre com uma entorse grave no joelho, que pode afastá-lo dos gramados por várias semanas e, consequentemente, impedi-lo de participar da partida no Camp Nou, aguardada com grande expectativa pelos torcedores dos dois times.

O Atlético de Madrid confirmou oficialmente que o atacante sofreu uma entorse grave no joelho, mas não divulgou o prazo de recuperação. No entanto, o que foi descrito na Nigéria como um "leve incômodo" pode significar sua ausência no restante das partidas de 2026, segundo o jornal espanhol "Sport".

O jornal ressaltou que o retorno de Lookman dependerá da evolução da lesão nas próximas semanas, mas o problema não parece leve e não é um bom sinal para a comissão técnica comandada por Diego Simeone.

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Lookman desfalcará o time no Camp Nou, o que enfraquecerá claramente o ataque do Atlético. Para a equipe de Hansi Flick, a notícia é importante, considerando a proximidade da partida entre os dois clubes.

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O Barcelona receberá o time de Diego Simeone no Camp Nou, em uma partida que foi remarcada para permitir que ambos disputem a Supercopa da Espanha em Istambul, em fevereiro.

Os jogadores do Barcelona terão a oportunidade de mostrar seu valor diante de um de seus concorrentes diretos na LaLiga, embora a missão não seja fácil, sobretudo contra uma equipe que sabe jogar partidas grandes.

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O calendário apertado deve reduzir a intensidade desse jogo, já que as duas equipes disputarão oito partidas em menos de um mês, com compromissos da Champions League e da LaLiga entre elas.

Por isso, embora seja um confronto empolgante e tenso, nenhum dos dois times poderá dar o máximo por medo de perder outro astro por mais tempo que o necessário. Assim, a menos que haja extrema necessidade, Lookman não estará disponível para enfrentar o Barcelona.

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É evidente que o rendimento de Lookman caiu desde sua chegada ao Atlético de Madrid, vindo da Atalanta, no inverno passado. O ponta chegou a Madri ansioso para provar seu valor, e conseguiu isso em seus primeiros jogos, especialmente na Copa do Rei e na Champions League, quando enfrentou o Barcelona e brilhou.

Vale lembrar que o Atlético de Madrid eliminou a equipe de Flick das duas competições no ano passado. Na derrota decisiva por 4 a 0 no estádio Riyadh, no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, Lookman marcou um gol.

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No jogo de volta das quartas de final da Champions League, quando o Atlético passava por dificuldades e perdeu por 1 a 0 em casa, mas avançou com o placar agregado de 2 a 1, o nigeriano voltou a balançar as redes, confirmando que é um verdadeiro carrasco do Barcelona.

Portanto, embora ninguém fique feliz com lesões de jogadores, e não se possa dizer que Flick esteja contente, já que certamente querem vencer o melhor Atlético possível, a ausência de Lookman na partida de 2 de dezembro representa um grande alívio para o Barcelona.