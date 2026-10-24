“Não merecíamos perder!”: Maresca lamenta erros “evitáveis” e falta de sorte após derrota do Manchester City no Villa Park

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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, afirmou que sua equipe não merecia perder depois que o Aston Villa encerrou seu início perfeito na temporada da Premier League. Dois gols de Nicolas Jackson fizeram a diferença no Villa Park, e o italiano lamentou os erros individuais e a falta de sorte nas finalizações.

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Uma tarde frustrante para os campeões

Ao analisar a atuação logo após o apito final, Maresca afirmou que o placar não refletiu o equilíbrio da partida. O técnico italiano considerou que sua equipe fez o suficiente para conquistar pelo menos um ponto, se não os três, diante do número de oportunidades que criou. “No geral, a atuação foi boa. Pela quantidade de chances que criamos. No segundo tempo, só cedemos a jogada de transição que resultou no gol”, disse Maresca à TNT Sports. “Às vezes, é preciso defender um pouco melhor ou ter um pouco mais de sorte nessa transição, mas futebol é assim. Aprendemos com isso e seguimos em frente.”

O técnico do City ficou particularmente frustrado com a maneira como sua equipe sofreu os gols, que, em sua avaliação, poderiam ter sido evitados. Questionado sobre isso, Maresca respondeu: “Com certeza, os dois. Às vezes, é preciso ter um pouco mais de sorte, porque só cedemos aquelas duas chances. Mas criamos muitas oportunidades. Tivemos muitas chances. Passamos a maior parte do jogo na área deles, mas é preciso aproveitar as oportunidades e evitar erros como os dos dois gols que sofremos.”

Erros defensivos custam caro

O primeiro gol frustrou bastante a comissão técnica do City, já que surgiu de uma rara falha defensiva. John McGinn aproveitou um domínio ruim de Marc Guehi e deu um passe para Jackson, que passou por Elliot Anderson antes de finalizar no alto, sem chances para Gianluigi Donnarumma, e colocar o Villa à frente.

O City chegou ao empate no início do segundo tempo, quando Erling Haaland, mais uma vez decisivo, marcou de cabeça após um cruzamento de Iliman Ndiaye. Mas a igualdade durou pouco: apenas oito minutos depois, Jackson recebeu uma bola rasteira do reserva Ibrahim Mbaye e bateu de primeira por baixo da mão esquerda estendida de Donnarumma para recolocar o Villa em vantagem.

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A sina no Villa Park continua

O retrospecto recente do Aston Villa contra o Manchester City é cada vez mais impressionante: com esta vitória, chegou a cinco triunfos nos últimos sete confrontos entre os clubes. O resultado também foi uma comemoração perfeita para Unai Emery, no quarto aniversário de sua nomeação como técnico do Villa.

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Para o City, porém, o estádio continua sendo um lugar difícil de visitar. Questionado sobre o retrospecto recente ruim do clube no local, Maresca se concentrou na partida. “Vamos tentar de novo na próxima temporada. Só posso analisar o jogo de hoje e não acho que merecíamos perder, mas perdemos. Sempre é possível aprender alguma coisa. Com certeza, há coisas que poderíamos ter feito melhor hoje.”

De olho na recuperação contra o Brighton

O City tem pouco tempo para lamentar o resultado, já que enfrenta o Brighton & Hove Albion nesta quarta-feira, em um confronto difícil pela Copa da Liga Inglesa. Apesar da derrota, o City mantém três pontos de vantagem na liderança da Premier League antes do duelo do Arsenal, segundo colocado, com o Everton. Já a vitória coloca o Villa na metade de cima da tabela.

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Ao falar sobre o próximo desafio, Maresca elogiou o trabalho realizado pelo Brighton e ressaltou a necessidade de seus jogadores estarem prontos para outra batalha tática. “Vamos ver. Será um jogo diferente, eles estão fazendo um trabalho fantástico. Será difícil nos dois jogos. Mas precisamos nos recuperar e nos preparar para isso”, concluiu.