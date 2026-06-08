"Não me surpreenderia nada se Ronald Koeman escalasse Teun Koopmeiners na lateral direita contra o Japão"

Pierre van Hooijdonk ainda não está convencido das qualidades de Crysencio Summerville. O atacante lateral atuou como ponta-direita nos dois últimos amistosos da seleção holandesa rumo à Copa do Mundo, mas Ronald Koeman tem várias opções para essa posição.

“Não foi algo que te fizesse pensar: uau”, começa Van Hooijdonk ao falar sobre a interação entre Summerville e Denzel Dumfries. “Houve alguns mal-entendidos. Isso é lógico, pois eles estão jogando juntos pela primeira vez. Mas também pode dar tudo certo de uma vez.”

O analista está bastante entusiasmado com o passe em profundidade de Dumfries para Summerville, que resultou no pênalti que levou ao 1 a 0 da Oranje, mas o ponta-direita também poderia ter marcado antes. Naquela ocasião, a bola saltou muito longe do seu pé.

“Se a gente analisar Summerville de forma bem objetiva, e eu sou realmente fã desse tipo de jogador, com a velocidade dele… Ele também marca poucos gols e, naquela situação de um contra um, o controle de bola realmente o deixou na mão, foi muito forte.”

“Esses são momentos decisivos; talvez você tenha uma oportunidade dessas na Copa do Mundo. E aí tem que acertar. Hoje faltou um pouquinho”, avalia ele.

Para finalizar, Van Hooijdonk ainda faz uma sugestão interessante. “Eu disse antes do jogo contra a Argélia que considero o Summerville uma ótima opção na direita, mas não me surpreenderia se o Koeman escalasse o Teun Koopmeiners na direita contra o Japão. Isso é um pouco mais confiável.”

Essa variante já foi testada na última janela de jogos internacionais contra a Noruega (vitória por 2 a 1), embora pareça improvável que Koeman faça mudanças radicais na equipe tão perto da Copa do Mundo. “Acho que Summerville vai manter a confiança”, afirma Klaas-Jan Huntelaar.