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O auxiliar técnico do Bayern de Munique, Aaron Danks, detalhou suas prioridades para o Der Klassiker de sábado contra o Borussia Dortmund, enquanto o técnico Vincent Kompany segue em recuperação. Danks confirmou que a comissão técnica recebeu instruções expressas para não falar de futebol com Kompany.

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Danks comanda o Bayern no clássico pela liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund na Allianz Arena neste sábado, sob o comando do auxiliar técnico Aaron Danks. Danks assumiu a equipe depois que o treinador principal Vincent Kompany desmaiou no centro de treinamento na sexta-feira, deixando o cotreinador temporariamente à frente do time por várias semanas.

O Bayern lidera a Bundesliga com 17 pontos, a mesma pontuação do Borussia Dortmund, segundo colocado.

Em sua primeira partida no comando, Danks levou o Bayern a uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Freiburg.

Comissão técnica está proibida de falar de futebol com Kompany durante a recuperação

Em entrevista coletiva antes da partida, Danks revelou que a comissão técnica está deliberadamente mantendo Kompany afastado da preparação tática para ajudar em sua recuperação. “Não falamos de futebol com ele. Recebemos instruções claras sobre isso”, explicou Danks.

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“Ele precisa se recuperar e passar tempo com a família. Não o envolvemos para que possa voltar plenamente quando retornar.”

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“Com o ritmo dos últimos tempos, você não tem muito tempo para refletir sobre isso... Sentimos falta do Vinnie e esperamos que ele volte. Mas, por enquanto, estamos assumindo a responsabilidade em seu lugar”, acrescentou.

Eberl e Danks explicam a dinâmica da comissão técnica e a identidade tática

O membro da diretoria responsável pelo esporte, Max Eberl, agradeceu pela união da comissão técnica durante um período difícil. “Temos uma equipe de treinadores que trabalha em conjunto de maneira incrível. Somos muito gratos por ter Aaron e a equipe”, afirmou Eberl.

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Danks ressaltou que, embora existam diferenças de estilo, a visão central da equipe permanece a mesma: “Vincent sempre disse que não quer que sejamos mini Vinnies. Somos todos diferentes e temos pontos fortes diferentes.”

“Pouca coisa mudou na maneira como treinamos, e continuamos nos divertindo em campo”, observou Danks.

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Bayern ganha embalo para o confronto com o Dortmund

Mesmo sem Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala e Aleksandar Pavlovic, o Bayern chega à partida buscando abrir uma vantagem clara na liderança.

Joshua Kimmich passará por uma avaliação física de última hora após voltar a treinar com a equipe.

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Danks confirmou que não haverá mudanças táticas drásticas enquanto o Bayern busca ampliar sua sequência de invencibilidade em casa.