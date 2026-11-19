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A contratação de JJ Gabriel, que não disputou nenhuma partida pelo time principal do Manchester United, incendiou o mundo inteiro. Vídeo de despedida digno de lenda, enorme repercussão na mídia e um forte alerta de uma lenda madridista: "Não destruam o talento antes mesmo de ele começar".

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Fernando Morientes, ex-jogador do Real Madrid, alertou para os riscos da contratação do jovem JJ Gabriel pelo Real Madrid, afirmando: "É importante não iludir esses jovens".

O ex-atacante espanhol analisa, no programa "El Partidazo de COPE", os riscos da repercussão midiática exagerada que cercou a transferência do jovem jogador do Manchester United.

A recente contratação de JJ Gabriel pelo Real Madrid, vindo do Manchester United, gerou ampla polêmica no mundo do futebol, e Juanma Castaño e Fernando Morientes analisaram as circunstâncias e as enormes expectativas em torno do jovem jogador.

O jornalista espanhol Juanma Castaño demonstrou estranheza com o vídeo de despedida do jogador, sobretudo porque ele ainda não atuou pelo time principal do Manchester United, e comentou: "Quando vi o vídeo de despedida dele do United, pensei: mas ele ainda não jogou pelo time principal. Parece que uma lenda do Manchester United está se despedindo de nós".

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Juanma Castaño classificou tudo o que se fala sobre o jovem jogador como "um pouco exagerado".

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Por sua vez, Fernando Morientes fez uma análise mais profunda dos riscos inerentes a situações como essa. Para o ex-atacante, o principal problema está em "iludir os jogadores e distorcer a imagem do jogador em relação à sua realidade".

Segundo sua análise, esse tipo de contratação deve ser encarado como uma "aventura", e é fundamental administrar as expectativas desde o início.

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Morientes ressaltou a importância de o clube ser claro com o jogador e com sua equipe, e disse: "Se te contratamos, é para que você evolua aos poucos", destacando a necessidade de "lhe apresentar exemplos de jogadores que não deram certo e tiveram de sair, ou de jogadores que deram certo e precisaram construir seu espaço gradualmente, algo que ele ainda não tem".

O ex-atacante do Real Madrid alertou para as consequências de não administrar bem essa fase inicial, reforçando a importância de não iludir os jovens jogadores, pois é difícil trazê-los de volta à estaca zero depois, com foco no aspecto psicológico e no desenvolvimento de jovens talentos.

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A chave, segundo o comentarista do programa "El Partidazo de COPE", está em proteger o jogador do excesso de pressão e garantir que ele se mantenha humilde, para que possa desenvolver todo o seu potencial sem pular etapas fundamentais de sua formação esportiva.

Morientes avalia que o Real Madrid está lidando com um talento excepcional, mas que ainda está no começo da caminhada, e que o maior erro seria o jogador sentir que já chegou lá antes mesmo de começar.

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Afinal, a transferência para um clube do tamanho do Real Madrid em idade tão jovem pode ser uma oportunidade de ouro, mas, ao mesmo tempo, pode se transformar em um fardo pesado se não for conduzida com sabedoria e tranquilidade.

Morientes falou com base em sua longa experiência nos gramados, já que viveu de perto como a pressão e as grandes expectativas podem afetar a carreira de qualquer jovem jogador, e como a humildade e o trabalho gradual podem fazer a diferença entre um talento que explode e um talento que se apaga precocemente.

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O ex-atacante acredita que o papel do Real Madrid agora não se limita a desenvolver o jogador tecnicamente, mas se estende a protegê-lo psicologicamente, afastá-lo do barulho da mídia e dar a ele o tempo necessário para amadurecer sem pressa. O caminho até o time principal no Bernabéu é longo e difícil, exige muita paciência e um ambiente que ajude o jogador a se concentrar nos treinos e na evolução, em vez de se preocupar com o que se diz sobre ele na mídia e nas redes sociais.