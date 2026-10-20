Não há onde se esconder no Clássico: 40 câmeras perseguem Yamal e Mbappé a 24 horas da cerimônia da Bola de Ouro

Após a polêmica provocada pelo sumiço da imagem da cotovelada de Arda Güler, jogador do Real Madrid, durante a partida contra o Sevilla, entre as 26 câmeras do Bernabéu, a La Liga decidiu responder da maneira mais contundente possível.

No clássico do próximo domingo, no estádio Camp Nou, não haverá espaço para sombras ou acasos, pois será montada uma rede de monitoramento sem precedentes, composta por 40 câmeras de altíssima definição, cuja única missão será não perder nem uma piscada de Lamine Yamal e Kylian Mbappé, 24 horas antes do anúncio da Bola de Ouro.

De 26 câmeras para 40: a La Liga eleva o nível

Esse anúncio grandioso veio após a reportagem publicada pelo jornal "Mundo Deportivo", que revelou o uso de apenas 26 câmeras na partida entre Real Madrid e Sevilla no último domingo, no estádio Santiago Bernabéu.

Agora todos os olhos se voltam para o jogo de domingo, produzido pela La Liga para os canais espanhóis e internacionais.

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De acordo com o plano oficial de transmissão, as partidas de Barcelona e Real Madrid, seja em casa ou fora, são sempre classificadas na categoria "A", que exige um mínimo de 22 câmeras no estádio.

Mas o clássico e o dérbi de Madri têm uma classificação especial, a categoria "A+", que é a categoria máxima. Nessas partidas, o número aumenta de forma impressionante, variando entre 35 e 40 câmeras cuidadosamente distribuídas por cada centímetro do campo, segundo um plano detalhado entregue antecipadamente à comissão de arbitragem e à sala do árbitro assistente de vídeo (VAR) para definir com precisão suas posições.

Perseguição especial a Yamal e Mbappé com tecnologia de cinema

O número não será a única diferença; além das câmeras habituais, a La Liga utilizará no Camp Nou um arsenal especial que inclui câmeras de longo alcance e câmeras cinematográficas, e a partida será transmitida inteiramente em qualidade 4K para garantir a mais alta qualidade possível.

A grande surpresa é a ativação do sistema de rastreamento individual de altíssima definição. Nesse tipo de partida, serão destinadas câmeras para seguir jogadores específicos durante todos os 90 minutos, a fim de garantir que nenhum detalhe seja perdido, e as duas estrelas escolhidas desta vez são Lamine Yamal e Kylian Mbappé.

O objetivo é claro: documentar cada movimento dos melhores jogadores do mundo na atualidade, especialmente porque a partida ocorre menos de 24 horas antes da cerimônia da Bola de Ouro, em que os astros de Barcelona e Real Madrid são considerados os maiores favoritos a conquistar o prêmio mais importante.

A mensagem ficou clara: se 26 câmeras não foram suficientes para flagrar a cotovelada de Güler no meio-campo, então 40 câmeras no clássico tornarão visível até a respiração.