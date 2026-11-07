A relação entre as diretorias de Atlético de Madrid e Barcelona superou a fase de tensão vivida durante a última janela de transferências por causa de Julián Álvarez, com ambas as partes buscando restaurar a normalidade das relações, por meio de gestos amistosos que antecedem o aguardado confronto entre as duas equipes, no próximo domingo, no estádio Riyadh Air Metropolitano.

Segundo o jornal espanhol As, Joan Laporta, presidente do Barcelona, liderará a delegação da equipe catalã em sua viagem a Madrid, e também será realizado um almoço reunindo as diretorias dos dois clubes, no âmbito dos esforços para aliviar o clima e demonstrar o retorno das relações à normalidade.

Os primeiros sinais de aproximação entre os dois clubes começaram quando Joan Laporta se encontrou com Miguel Ángel Gil Marín, diretor-executivo do Atlético de Madrid, durante a reunião da Associação de Clubes Europeus de Futebol na capital dinamarquesa, Copenhague.

O presidente do Barcelona admitiu que ambos se abraçaram durante o encontro e conseguiram superar as divergências deixadas por um verão tenso entre as duas partes.

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Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, Laporta revelou detalhes adicionais sobre seu encontro com Gil Marín, dizendo: "Foi um encontro amistoso e excelente. Quando nos encontramos, percebemos que precisávamos manter a boa relação existente entre os dois clubes, assim como nossa relação pessoal. Eu o aprecio muito, e ele sabe disso, e também sinto o carinho dele por mim. Nos encontramos e nos abraçamos imediatamente, e acredito que superamos as divergências e restauramos a relação da maneira como ela deve ser. Estou muito feliz com isso, especialmente por ser uma pessoa que aprecio muito".

A tensão entre os dois clubes atingiu seu ápice no fim de agosto passado, quando Miguel Ángel Gil Marín fez declarações ao canal Movistar durante o sorteio da Liga dos Campeões da Europa, nas quais atacou a maneira como o Barcelona conduziu sua tentativa de contratar Julián Álvarez, dizendo: "Isso me irrita ainda mais. Nós abominamos a falsidade, a falta de ética e a ausência de transparência e profissionalismo, e só podemos reafirmar que não negociaremos com o Barcelona sob nenhuma circunstância".

Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona, respondeu a essas declarações durante sua presença, também, na cerimônia do sorteio no Principado de Mônaco, dizendo: "O que me surpreende é que, apesar de eu o conhecer, ele tenha feito declarações como essas, que carecem de educação e respeito. Todos os membros do clube, o diretor esportivo e o técnico ultrapassaram a linha vermelha de uma maneira que eu não compreendo de forma alguma. Essas declarações me irritam e eu não concordo com elas".

E acrescentou: "Eles ultrapassaram uma linha vermelha, pois não se pode qualificar de nojento um clube com o qual você tem uma relação que se estende por longos anos, e não permitiremos isso. A pessoa deve ter educação em sua vida. Trocamos algumas palavras com a família Gil e com o presidente do clube, Enrique Cerezo, e informei a eles o que disse anteriormente: estamos tranquilos e com a consciência em paz".

As declarações de Gil Marín vieram em resposta a uma postura anterior na qual Laporta defendeu as atitudes do Barcelona durante sua tentativa de contratar o atacante argentino, afirmando que o clube catalão agiu corretamente, depois de ter apresentado uma oferta que não foi aceita pelo Atlético de Madrid, apesar de o jogador ter manifestado, desde sua participação na Copa do Mundo nos Estados Unidos, seu desejo de partir, dizendo que "o melhor para todos é colocar a ideia da transferência em pauta". Essas foram declarações pelas quais Álvarez pediu desculpas recentemente.

No auge dessa crise, Laporta foi ainda mais longe, depois de saber que o Atlético de Madrid havia oferecido seu jogador ao Arsenal, quando disse: "Se eles se sentiram ofendidos, sabem o motivo. Eles exageraram em sua reação e sua atitude foi fora de contexto. Não sei o motivo, e posso adivinhá-lo, mas não posso declará-lo publicamente porque não tenho provas. Chegavam até nós informações de que o estavam colocando à venda, mas no fim revelaram sua verdadeira postura e disseram que o venderiam para qualquer clube, exceto o Barcelona. Sempre lidamos com eles com clareza. Conversamos com Gil Marín e apresentamos uma oferta, e a resposta deles foi que não tinham um substituto. E os informamos de que, se tivessem um substituto, poderíamos conversar a respeito. Não entendo o motivo da reação exagerada que se seguiu a isso".

E apesar de o clima de tensão entre os dois clubes já ser coisa do passado, ao menos no âmbito administrativo, as arquibancadas podem testemunhar um clima acalorado durante o aguardado confronto no estádio Riyadh Air Metropolitano.

Em contrapartida, o abraço que uniu Gil Marín e Laporta em Copenhague ganhará uma nova extensão, por meio de um almoço reunindo os dirigentes dos dois clubes, com a presença de Rafa Yuste ao lado dos membros da diretoria do Barcelona encarregados de acompanhar a delegação em sua viagem a Madrid.

Os dirigentes do Barcelona também estarão presentes no camarote principal do estádio Metropolitano, onde esse espaço testemunhará, ao menos, uma demonstração do retorno da paz entre os dois clubes.