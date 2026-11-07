Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
imago-sport-1085196940.jpgBall Raw Images
Hussein Hamdy
Traduzido por

Não há mais guerra: Laporta encerra a página de hostilidade com o Atlético

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
J. Alvarez
Espanha
Argentina

As arquibancadas não reconhecem a reconciliação

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

A relação entre as diretorias de Atlético de Madrid e Barcelona superou a fase de tensão vivida durante a última janela de transferências por causa de Julián Álvarez, com ambas as partes buscando restaurar a normalidade das relações, por meio de gestos amistosos que antecedem o aguardado confronto entre as duas equipes, no próximo domingo, no estádio Riyadh Air Metropolitano.

Segundo o jornal espanhol As, Joan Laporta, presidente do Barcelona, liderará a delegação da equipe catalã em sua viagem a Madrid, e também será realizado um almoço reunindo as diretorias dos dois clubes, no âmbito dos esforços para aliviar o clima e demonstrar o retorno das relações à normalidade.

Os primeiros sinais de aproximação entre os dois clubes começaram quando Joan Laporta se encontrou com Miguel Ángel Gil Marín, diretor-executivo do Atlético de Madrid, durante a reunião da Associação de Clubes Europeus de Futebol na capital dinamarquesa, Copenhague.

O presidente do Barcelona admitiu que ambos se abraçaram durante o encontro e conseguiram superar as divergências deixadas por um verão tenso entre as duas partes.

Próximas partidas
ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, Laporta revelou detalhes adicionais sobre seu encontro com Gil Marín, dizendo: "Foi um encontro amistoso e excelente. Quando nos encontramos, percebemos que precisávamos manter a boa relação existente entre os dois clubes, assim como nossa relação pessoal. Eu o aprecio muito, e ele sabe disso, e também sinto o carinho dele por mim. Nos encontramos e nos abraçamos imediatamente, e acredito que superamos as divergências e restauramos a relação da maneira como ela deve ser. Estou muito feliz com isso, especialmente por ser uma pessoa que aprecio muito".

A tensão entre os dois clubes atingiu seu ápice no fim de agosto passado, quando Miguel Ángel Gil Marín fez declarações ao canal Movistar durante o sorteio da Liga dos Campeões da Europa, nas quais atacou a maneira como o Barcelona conduziu sua tentativa de contratar Julián Álvarez, dizendo: "Isso me irrita ainda mais. Nós abominamos a falsidade, a falta de ética e a ausência de transparência e profissionalismo, e só podemos reafirmar que não negociaremos com o Barcelona sob nenhuma circunstância".

Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona, respondeu a essas declarações durante sua presença, também, na cerimônia do sorteio no Principado de Mônaco, dizendo: "O que me surpreende é que, apesar de eu o conhecer, ele tenha feito declarações como essas, que carecem de educação e respeito. Todos os membros do clube, o diretor esportivo e o técnico ultrapassaram a linha vermelha de uma maneira que eu não compreendo de forma alguma. Essas declarações me irritam e eu não concordo com elas".

E acrescentou: "Eles ultrapassaram uma linha vermelha, pois não se pode qualificar de nojento um clube com o qual você tem uma relação que se estende por longos anos, e não permitiremos isso. A pessoa deve ter educação em sua vida. Trocamos algumas palavras com a família Gil e com o presidente do clube, Enrique Cerezo, e informei a eles o que disse anteriormente: estamos tranquilos e com a consciência em paz".

As declarações de Gil Marín vieram em resposta a uma postura anterior na qual Laporta defendeu as atitudes do Barcelona durante sua tentativa de contratar o atacante argentino, afirmando que o clube catalão agiu corretamente, depois de ter apresentado uma oferta que não foi aceita pelo Atlético de Madrid, apesar de o jogador ter manifestado, desde sua participação na Copa do Mundo nos Estados Unidos, seu desejo de partir, dizendo que "o melhor para todos é colocar a ideia da transferência em pauta". Essas foram declarações pelas quais Álvarez pediu desculpas recentemente.

No auge dessa crise, Laporta foi ainda mais longe, depois de saber que o Atlético de Madrid havia oferecido seu jogador ao Arsenal, quando disse: "Se eles se sentiram ofendidos, sabem o motivo. Eles exageraram em sua reação e sua atitude foi fora de contexto. Não sei o motivo, e posso adivinhá-lo, mas não posso declará-lo publicamente porque não tenho provas. Chegavam até nós informações de que o estavam colocando à venda, mas no fim revelaram sua verdadeira postura e disseram que o venderiam para qualquer clube, exceto o Barcelona. Sempre lidamos com eles com clareza. Conversamos com Gil Marín e apresentamos uma oferta, e a resposta deles foi que não tinham um substituto. E os informamos de que, se tivessem um substituto, poderíamos conversar a respeito. Não entendo o motivo da reação exagerada que se seguiu a isso".

E apesar de o clima de tensão entre os dois clubes já ser coisa do passado, ao menos no âmbito administrativo, as arquibancadas podem testemunhar um clima acalorado durante o aguardado confronto no estádio Riyadh Air Metropolitano.

Em contrapartida, o abraço que uniu Gil Marín e Laporta em Copenhague ganhará uma nova extensão, por meio de um almoço reunindo os dirigentes dos dois clubes, com a presença de Rafa Yuste ao lado dos membros da diretoria do Barcelona encarregados de acompanhar a delegação em sua viagem a Madrid.

Os dirigentes do Barcelona também estarão presentes no camarote principal do estádio Metropolitano, onde esse espaço testemunhará, ao menos, uma demonstração do retorno da paz entre os dois clubes.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google