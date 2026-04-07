A crise de irritação de Lamine Yamal, a jovem estrela do Barcelona, após a partida contra o Atlético de Madrid na liga espanhola terminou rapidamente, sem afetar o ambiente dentro da equipa catalã.

O Barcelona conquistou uma vitória valiosa sobre o Atlético de Madrid por 2-1 na sua casa, o Estádio “Metropolitano”, no passado sábado, no âmbito da liga espanhola, antes de as duas equipas se voltarem a defrontar amanhã, quarta-feira, mas no Estádio “Spotify Camp Nou”, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Yamal levantou questões depois de ter recusado celebrar com os seus colegas o golo da vitória contra o Atlético de Madrid, além de ter saído do relvado zangado e de não ter ouvido as palavras do seu treinador, Hansi Flick.

Quando questionado sobre a cena estranha, Flick declarou após o jogo: “Está tudo bem no balneário”.

De acordo com o que mostraram imagens da DAZN, a razão da irritação de Yamal foi José Ramón de la Fuente, treinador de guarda-redes, conhecido pelo seu comportamento entusiástico e pelas frequentes expulsões em jogos, que deu instruções ao jogador durante a partida para passar a bola em vez de rematar, quando o jogo se aproximava do fim e o resultado indicava um empate 1-1.

A intervenção de De la Fuente neste tipo de pormenores não agradou a Yamal, que transmitiu o seu descontentamento a Flick.

Fim rápido da crise

Mas parece que a conquista dos três pontos no reduto da equipa madrilena ajudou a acalmar rapidamente os ânimos.

Segundo a rádio SER, reinou um ambiente descontraído a bordo do avião no regresso a Barcelona, sobretudo com o aumento da vantagem para 7 pontos sobre o Real Madrid, o que tornou as coisas mais simples.

E acrescentou: “Não passou de uma irritação momentânea, e todos trocaram piadas no avião, durante a viagem de regresso à cidade de Barcelona”.

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