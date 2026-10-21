O Barcelona não deixou a capital francesa com o resultado que desejava diante do Paris Saint-Germain, mas voltou à Catalunha com uma mensagem clara saída de dentro do vestiário: a derrota europeia pode se transformar em um forte impulso antes do confronto com o Real Madrid no Clássico.

De acordo com o clima que predominou na delegação da equipe após a derrota diante do atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, um estado de tranquilidade e otimismo tomou conta dos jogadores, da comissão técnica e da diretoria, em meio à convicção de que a equipe segue no caminho certo, apesar da dura lição recebida em Paris.

"Esta derrota pode nos ser útil no Clássico", foi um dos comentários que circularam dentro da delegação catalã, enquanto outros avaliaram que o resultado pode servir como ponto de partida rumo ao confronto com o Real Madrid de forma mais sólida e madura.

Sem espaço para o drama: Flick reconhece a superioridade do PSG

Segundo o que publicou o jornal catalão "Sport", o Barcelona não encarou a derrota como uma catástrofe, já que os dirigentes do clube têm consciência de que enfrentar uma equipe do porte do Paris Saint-Germain, comandado por Luis Enrique, pode trazer um resultado como esse, especialmente diante das circunstâncias que antecederam o duelo.

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As lesões que atingiram Eric García e Jules Koundé, além dos problemas físicos de que sofreu Raphinha, e a necessidade de gerenciar a carga de alguns jogadores, somadas às perturbações na viagem e ao atraso na chegada a Paris, foram todos fatores que afetaram a preparação da equipe, ainda que o clube não quisesse usá-los como pretexto para justificar a derrota.

Hans Flick foi claro ao reconhecer a superioridade do Paris Saint-Germain, mas ressaltou que a temporada ainda está no começo, afirmando: "Estamos em outubro, e a Liga dos Campeões da Europa se decide em junho".

A prioridade agora é extrair as lições da partida e corrigir os erros, em vez de mergulhar em um clima de frustração, sobretudo porque o Barcelona acredita que o confronto de domingo diante de seu rival tradicional representa uma oportunidade ideal para responder rapidamente.

Números revelam que o Barcelona não ficou longe do PSG

Apesar dos períodos de clara superioridade da equipe francesa, o Barcelona avalia que a partida não foi unilateral durante todos os seus minutos, já que a equipe catalã conseguiu acompanhar seu adversário em alguns momentos, além de ter desperdiçado chances que poderiam ter mudado o rumo do confronto.

O Paris Saint-Germain finalizou 22 vezes em direção à meta de Joan García, contra 18 tentativas do Barcelona, enquanto as chances claras da equipe francesa chegaram a sete, contra cinco chances da equipe espanhola.

Esses números dão ao Barcelona em que se apoiar na sua avaliação da partida, para além do resultado final, ainda que não anulem a realidade de que o PSG foi o melhor lado no confronto. O clube também tem consciência de que um número limitado de equipes é capaz de acompanhar o Saint-Germain em uma partida aberta com esse ritmo ofensivo.

Ganhos em meio à derrota: o talento de Espart rouba a cena

A noite de Paris não ficou isenta de indicadores positivos para o Barcelona, já que o clube saiu com boas impressões sobre vários de seus jogadores, à frente deles o jovem Xavi Espart, que adquiriu uma experiência importante em um teste europeu extremamente difícil.

Gerard Martín também reforçou sua posição como uma opção confiável na posição de zagueiro esquerdo, enquanto Joan García apresentou níveis notáveis entre as traves, apesar dos gols que sofreu.

A diretoria e a comissão técnica acreditam que esses ganhos não são menos importantes do que o resultado da partida, especialmente porque o Barcelona disputou o confronto com um grupo de jogadores jovens diante de uma equipe mais experiente e madura nesse tipo de teste.

Flick colocou o Clássico em seus cálculos desde o início

O clima dentro do clube indica que Flick encarou a partida contra o Paris tendo em mente o confronto com o Real Madrid, já que manteve Rodri no banco de reservas, enquanto substituiu Raphinha e Pedri após cerca de uma hora de jogo, no âmbito do gerenciamento dos minutos de participação antes do compromisso aguardado.

O treinador alemão também não reuniu os seus 11 melhores jogadores disponíveis em nenhum momento da partida, o que reflete a importância de preservar a prontidão da equipe para o Clássico, sem que isso signifique que o Barcelona usa essas escolhas como justificativa para a derrota.

Por outro lado, o Paris também não disputou a partida com toda a sua força, após a ausência de Nuno Mendes, além de ter perdido Ousmane Dembélé cedo por causa de lesão.

Mas as atenções no Barcelona se voltam agora para o confronto doméstico, que representa uma oportunidade de responder ao rival tradicional e obter um resultado que pode conceder à equipe uma vantagem que chega a nove pontos na corrida do Campeonato, segundo os cálculos da classificação apresentados antes do duelo.

"A derrota nos dá um estímulo a mais"

Raphinha, Xavi Espart e Gerard Martín, que falaram à imprensa após a partida, refletiram o mesmo espírito que predominou dentro da delegação; os jogadores demonstraram orgulho pelo que apresentaram em Paris, apesar de não terem conseguido evitar a derrota.

Agora, o Barcelona quer fechar temporariamente o capítulo da Liga dos Campeões e voltar toda a sua concentração para a visita ao Real Madrid, em uma partida que pode conceder à equipe uma oportunidade ideal de superar os efeitos de sua primeira derrota nesta temporada.

"É um estímulo a mais para o Clássico", foi o sentimento que predominou dentro do vestiário, numa indicação de que a derrota, apesar de seu amargor, pode ser um alarme útil em uma fase inicial da temporada.

O Barcelona acredita que ainda há tempo para corrigir o rumo na Liga dos Campeões da Europa, mas o confronto com o Real Madrid não admite espera; a equipe quer transformar a decepção de Paris em combustível para a batalha de domingo, e provar que sua derrota diante do campeão da Europa não será o início de um declínio, mas sim uma lição que a ajude a aparecer de forma mais sólida no próximo teste.