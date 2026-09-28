Martin Ødegaard, capitão da seleção da Noruega e estrela do Arsenal, explodiu de raiva após um incidente com o português Bernardo Silva, jogador do Real Madrid, durante o confronto entre as duas seleções, que terminou com a vitória de Portugal por 2 a 1, ontem.

Os minutos finais da partida testemunharam uma entrada forte de Bernardo Silva sobre Ødegaard, depois que o jogador de Portugal chegou atrasado a uma bola da qual o capitão da Noruega já havia se livrado, deixando este último exposto a uma pancada por trás na altura do tornozelo.

O árbitro mostrou o cartão amarelo para Bernardo Silva, enquanto Ødegaard terminou a partida sentindo dores no tornozelo, antes de deixar o campo tardiamente mancando de forma evidente.

Após o jogo, o capitão do Arsenal não escondeu sua raiva do incidente, afirmando que sofreu uma forte pancada no tornozelo e que espera não estar em suas melhores condições nas horas seguintes, mas que torce por uma melhora em seu estado nos próximos dias.

Quando questionado sobre a entrada de Bernardo, Ødegaard foi mais duro em sua resposta, dizendo: "Foi um lance sem sentido da parte dele. Ele me derrubou muito tempo depois de eu ter passado a bola, e não entendo o que ele estava fazendo".

O capitão da Noruega não parou por aí, mas direcionou uma crítica direta à entrada, acrescentando: "Não sei o que ele estava fazendo. Esse tipo de atitude não tem lugar em um campo de futebol. É lamentável que algumas pessoas se comportem dessa maneira".

Ødegaard também se recusou a revelar as palavras que dirigiu a Bernardo Silva dentro de campo, limitando-se a dizer que o melhor seria direcionar a pergunta ao próprio jogador português, enquanto declarações divulgadas pela mídia portuguesa indicaram que Bernardo não apresentou desculpas pelo incidente.

Por outro lado, Bernardo tratou o assunto de forma sucinta e respondeu às perguntas dos jornalistas sobre a entrada dizendo, primeiro: "Qual entrada?", antes de encerrar a conversa dizendo: "Isto é futebol, meu amigo".

O incidente também provocou críticas de alguns jogadores da Noruega, já que Patrick Berg descreveu a entrada como "completamente desnecessária", enquanto Andreas Schjelderup considerou que a entrada de Bernardo foi tardia e feia.