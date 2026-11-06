Ninguém esperava que Bernardo Silva se transformasse, em menos de um mês, de um jogador fora dos planos em uma das armas mais importantes do Real Madrid no momento atual, mas a estrela portuguesa virou o jogo de forma marcante, recuperou seu espaço dentro da equipe e se tornou peça indispensável nos planos do treinador José Mourinho.

Segundo o jornal espanhol "As", Bernardo Silva vive uma de suas principais reviravoltas nesta temporada, após deixar de ser um jogador marginal para se tornar um pilar fundamental, e passou a ser visto pela comissão técnica como o cérebro da equipe nos grandes jogos, parecendo a fênix que ressurgiu das próprias cinzas em Valdebebas.

Há apenas um mês, a situação do jogador levantava muitas interrogações, depois de ter atuado por apenas 15 minutos ao longo de 30 dias, um número que reflete o tamanho de sua queda nos planos de Mourinho. Mas o cenário mudou completamente, e o português se tornou um dos jogadores mais presentes e influentes.

A prova disso é sua participação como titular em quatro partidas consecutivas, coincidindo com uma maior adoção, por parte de Mourinho, da política de rodízio entre os jogadores, o que reflete a crescente confiança em suas capacidades e a evidente melhora em seu nível.

Próximas partidas VAL La Liga 15:00 RMA

A noite de Leipzig: o ponto de virada

O duelo contra o Leipzig foi o verdadeiro ponto de virada na trajetória de Bernardo Silva nesta temporada, depois de abrir o placar com uma finalização em rebote dentro da área e apresentar uma atuação de destaque ao longo dos noventa minutos, sendo um dos principais motivos da grande vitória que devolveu a tranquilidade ao ambiente da equipe após um período de oscilações.

E, a partir daquela noite, o quadro mudou completamente, já que o Real Madrid passou a ter mais controle e equilíbrio com a presença do jogador português no meio-campo, e a equipe se tornou capaz de impor seu ritmo de maneira melhor.

O jornal "As" aponta que a comissão técnica sentiu que havia encontrado a solução que procurava, o que levou Mourinho a continuar contando com ele como titular nos jogos contra o Clásico, o Santander e o AEK Atenas.

E, embora Bernardo não tenha disputado as três partidas por completo, dentro do cuidado da comissão técnica em evitar o seu desgaste, ele continuou sendo um dos pilares principais da escalação da equipe.

Sua atuação no estádio Camp Nou durante o confronto contra o Barcelona foi um dos principais ganhos técnicos de Mourinho nesta temporada, após dar prova de que o Real Madrid não se limita a conquistar vitórias, mas também possui a capacidade de impor seu domínio e controlar o rumo das partidas.

96,4%: números que confirmam o retorno da fênix

Bernardo Silva seguiu confirmando sua importância durante o confronto contra o AEK Atenas, no qual apresentou uma atuação descrita pelo clube como boa e deixou sua marca evidente em diversos aspectos técnicos e estatísticos.

O jogador ficou em segundo lugar entre seus companheiros em criação de chances e liderou a lista de passes certos no último terço ofensivo, além de ocupar o segundo lugar em dribles certos e de liderar a equipe em desarmes.

E o assunto não parou por aí, já que ele ficou em segundo na lista de gols esperados dentro da equipe, atrás apenas de Kylian Mbappé, confirmando sua capacidade de influenciar ofensivamente, ao lado de seus papéis na construção do jogo e na recuperação da posse.

Mas o número de maior destaque foi o fato de seu aproveitamento de passes certos ter chegado a 96,4%, o percentual mais alto entre os jogadores do meio-campo e do ataque, em uma estatística que reflete sua grande precisão e sua capacidade de dar à equipe tranquilidade e controle sobre o ritmo da partida.

Mourinho encontrou o que procurava e uma disputa à vista

Para além dos números e do rendimento técnico, a personalidade de Bernardo Silva teve uma evolução notável, depois de se tornar mais influente dentro do vestiário, com sua voz ganhando importância entre os companheiros, adquirindo um papel de liderança que ultrapassa os limites do gramado.

O jogador passou a ser a força motriz da equipe e ajudou Mourinho a chegar a uma ideia mais clara de sua escalação titular, que conta com Valverde na lateral-direita, Arda Güler na ponta e Bernardo Silva no coração do meio-campo.

Ainda assim, um novo dilema se desenha no horizonte para o treinador português, que consiste em como lidar com o retorno de Vinícius Júnior e com as mudanças que isso pode acarretar na escalação titular, sobretudo porque um dos jogadores será obrigado a sair dos planos, entre eles Diomande.

Mas esse dilema pode ser adiado por enquanto, depois de Bernardo Silva ter consolidado seu espaço dentro da equipe e ter passado, em poucas semanas, de um jogador que atuava apenas por alguns minutos a um elemento fundamental difícil de ser dispensado.

É um retorno excepcional de um jogador que se reinventou e se tornou uma das soluções importantes para os problemas do Real Madrid, encarnando o verdadeiro sentido da fênix: Bernardo Silva, aquele que ressurgiu das cinzas.