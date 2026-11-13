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Jürgen Klopp não vê problema no fato de a partida da seleção alemã pela Liga das Nações na Sérvia acontecer com quase nenhum torcedor no estádio. Muito pelo contrário.

Antes da partida, o técnico da seleção alemã explicou ao microfone da RTL, ao ser perguntado se havia pensado em moderar seus comentários à beira do campo por causa do jogo sem público: "Até agora, não, para ser sincero. Além disso, acho que as 5 mil crianças da Sérvia fazem muito barulho. Deve ter acontecido algum tipo de competição: quem consegue fazer mais barulho entre os menores de 14 anos? E encontraram essas crianças."

Com exceção das crianças autorizadas a entrar acompanhadas por professores ou treinadores, nenhum torcedor pôde assistir à partida no estádio Rajko Mitic, em Belgrado, devido a uma punição da UEFA. O motivo foram incidentes racistas e discriminatórios ocorridos durante os jogos da seleção sérvia contra Grécia e Holanda, em setembro. A entidade máxima do futebol europeu abriu então um processo disciplinar, até que sua Câmara de Controle, Ética e Disciplina determinou que uma partida em casa fosse disputada sem público.

Inicialmente, a medida não previa exceções. Pouco antes do jogo, porém, a federação sérvia conseguiu chegar a um acordo com a UEFA sobre a exceção mencionada, e as crianças realmente souberam chamar a atenção. Durante a partida, ouviu-se repetidamente o som alto de cornetas, que lembravam um pouco as lendárias vuvuzelas da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Getty Images

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Jogo sem público contra a Sérvia: Jürgen Klopp brinca sobre as orientações à beira do campo

Ainda assim, os jogadores puderam, em maior ou menor medida, conversar em campo, como durante a pandemia de coronavírus, e também ouvir os comentários de Klopp. "Na verdade, fico bem contente com isso", disse Klopp, com um largo sorriso, antes de brincar: "Não há desculpas! Os jogadores precisam conseguir me ouvir hoje, e isso favorece o trabalho em conjunto." Ele acrescentou ainda que, ultimamente, não tinha "gritado tantas coisas ruins" à beira do campo.

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Alguns torcedores alemães também estavam presentes. A federação alemã recebeu da UEFA uma cota de 200 ingressos, originalmente destinada a integrantes da delegação, membros da comissão técnica e familiares. A entidade, porém, repassou 50 dessas entradas a torcedores especialmente fiéis, os chamados "Allesfahrer", que acumularam muitos pontos de bônus por comparecer regularmente aos jogos da seleção.

Por que quase não havia torcedores sérvios no estádio já no primeiro jogo?

Já no primeiro confronto, no início de outubro, na Allianz Arena, em Munique, a seleção sérvia teve de jogar praticamente sem o apoio de seus torcedores. A UEFA havia determinado, em dezembro de 2024, uma proibição da presença de torcedores, razão pela qual o setor visitante ficou quase completamente vazio, com apenas alguns lugares ocupados.

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A punição teve origem em novembro de 2024, quando torcedores sérvios tentaram incendiar uma bandeira da Albânia durante o jogo da Liga das Nações na Suíça (1 a 1). Por isso, a UEFA determinou o fechamento parcial do estádio em dois jogos da Sérvia em casa por competições da entidade e também proibiu a venda de ingressos para a torcida sérvia visitante em dois jogos fora de casa por competições da UEFA.